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суббота, 04 января 2020 08:20

Хирурги научились делать самую популярную в мире операцию

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Хирурги научились делать самую популярную в мире операцию
Первую успешную операцию по удалению аппендикса провел американец доктор Уильям Грант. Фото: nmuofficial.com

В штате Айова 4 января 1885 года доктор Уильям Грант провел первую в мире успешную операцию по удалению аппендикса. До этого все больные умирали от воспаления и заражения внутренностей.

К 1885 году аппендэктомия - операция по удалению аппендикса - в медицинской практике никогда не применялась. Воспаление аппендикса - одно из самых распространенных заболеваний в хирургии. На него приходится почти 70% всех хирургических операций брюшной полости. Аппендикс - подвижный орган, у всех людей он располагается в разных местах. Первая операция была 6 декабря 1735 года в больнице Святого Георгия в Лондоне. Французский хирург Клавдий Амианд описал наличие перфорированного отростка в животе 11-летнего мальчика. Но операцию не зафиксировали.

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Первую успешную операцию по удалению аппендикса провел американец доктор Уильям Грант. Позже, в 1902 году английскому королю Эдуарду VII вырезали аппендикс, это прозвучало на весь мир как самая большая сенсация. Сыграло свою роль громкое имя пациента. Первые операции такого рода уже делали американские врачи, но их работа носила экспериментальный характер.

2 декабря 1982 хирурги из университета Юты в США впервые имплантировали человеку искусственное сердце. 61-летний Барни Кларк выдержал 9-часовую операцию. Перед тем врачи 9 лет тренировались делать такие операции животным - телятам и поросятам. Эта операция была прорывом техники, а не медицины. Сердце приводил в движение механизм весом 175 кг, который размещался на коляске.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
04
января

Хирурги научились делать самую популярную в мире операцию

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