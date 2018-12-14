Груз чая вызвал войну в Англии

Бостонське чаювання. Фото: Гравюра Купера (1789).

Жители Бостона выбросили в море груз чая с английского судна в знак протеста против таможенной политики Великобритании 16 декабря 1773 года. Это событие под названием "Бостонское чаепитие" привело к американской войне за независимость.

Осенью в порты Америки отправились корабли Ост-Индской компании с чаем, что облагался пошлиной. Между тем комитеты заставили агентов Ост-Индской компании отказаться от груза. Тогда бостонский комитет постановил запретить выгрузку чая, уведомив об этом английское правительство и комитеты других городов. В течение 20 дней толпа в порту не позволял разгрузить корабли.

В конце концов, несколько человек в одежде индейцев проникли на корабль и на глазах толпы выбросили ящики с чаем в море. В Англии эти события восприняли как объявление войны. Многие колонистов в знак солидарности отказывались от употребления чая, заменяя его кофе. Все же массовый отказ от чая не была длительной.

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Парламент принял решение закрыть порт, возместить убытки Ост-Индской компании и передать управление колонией Массачусетс, где находился Бостон, главнокомандующему английских войск в Америке генералу Хейджу. Войска вошли в Бостон. Английский оккупация парализовала экономическую жизнь города и колонии.

Однако ее жители решили бороться до конца. Хейджа освободили от должности; вместо губернатора, которого назначал Лондон, было создано временное правительство; избран казначея, которому платили налоги. Собрание вынесли решение о созыве континентального конгресса.

Началось создание вооруженных отрядов, происходили первые столкновения с англичанами. Конфликт между Англией и ее североамериканскими колониями привел к открытому противостоянию и войны, результатом войны стало создание Соединенных Штатов Америки.

Норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен вместе с четырьмя товарищами на покорил Южный полюс 14 декабря 1911. Эта точка находится в пределах Полярного плато Антарктиды на высоте примерно 2800 метров над уровнем моря.