Груз чая вызвал войну в Англии

 
Ексклюзивы
1/5
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1206
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 333
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 729
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2052
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
4 Просмотров: 297
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Просмотров: 765
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1269
Дело Насирова может развалиться в суде - политолог
Дело Насирова может развалиться в суде - политолог
Просмотров: 414
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2340
Украина будет выплачивать политзаключенным стипендии
Украина будет выплачивать политзаключенным стипендии
Просмотров: 126
Фото
Все фото
7
4
6
11
9
Бетховен посвятил любимой &quot;Лунную сонату&quot;, но денег не дал
Бетховен посвятил любимой "Лунную сонату", но денег не дал
Новый мурал посвятили выходу исторического украинского фильма
Новый мурал посвятили выходу исторического украинского фильма
Нострадамус стал ясновидящим после смерти жены и детей
Нострадамус стал ясновидящим после смерти жены и детей
Эксклюзив ко Дню ликвидатора: история женщины-атомщика
Эксклюзив ко Дню ликвидатора: история женщины-атомщика
Лежа и втроем - как раньше люди радовались снегу
Лежа и втроем - как раньше люди радовались снегу
Видео
Все видео
Рассказали об одессите, ставшем прототипом Джеймса Бонда
Рассказали об одессите, ставшем прототипом Джеймса Бонда
Василий Симоненко умер в 28 лет
Василий Симоненко умер в 28 лет
Археологи показали древнюю позолоченную колесницу, которую откопали на кладбище
Археологи показали древнюю позолоченную колесницу, которую откопали на кладбище
Во Франции сняли уникальный ролик о жизни Анны Киевской
Во Франции сняли уникальный ролик о жизни Анны Киевской
Сегодня Екатерины - какие традиции и запреты необходимо знать
Сегодня Екатерины - какие традиции и запреты необходимо знать
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 990
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2052
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1269
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2340
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1026
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
15 декабря 2018
1 Просмотров: 801
Заради субсидії
– Жінка не хоче моє прізвище дитині давати. Наполягає на своєму, – говорить Олександр. Місяць тому в сусіда і його цивільної дружини ...
воскресенье, 16 декабря 2018 08:20

Груз чая вызвал войну в Англии

1 Комментировать
Груз чая вызвал войну в Англии
Бостонське чаювання. Фото: Гравюра Купера (1789).

Жители Бостона выбросили в море груз чая с английского судна в знак протеста против таможенной политики Великобритании 16 декабря 1773 года. Это событие под названием "Бостонское чаепитие" привело к американской войне за независимость.

Осенью в порты Америки отправились корабли Ост-Индской компании с чаем, что облагался пошлиной. Между тем комитеты заставили агентов Ост-Индской компании отказаться от груза. Тогда бостонский комитет постановил запретить выгрузку чая, уведомив об этом английское правительство и комитеты других городов. В течение 20 дней толпа в порту не позволял разгрузить корабли.

В конце концов, несколько человек в одежде индейцев проникли на корабль и на глазах толпы выбросили ящики с чаем в море. В Англии эти события восприняли как объявление войны. Многие колонистов в знак солидарности отказывались от употребления чая, заменяя его кофе. Все же массовый отказ от чая не была длительной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С 52 собак уцелели 11 - группа норвежцев дошла до полюса

Парламент принял решение закрыть порт, возместить убытки Ост-Индской компании и передать управление колонией Массачусетс, где находился Бостон, главнокомандующему английских войск в Америке генералу Хейджу. Войска вошли в Бостон. Английский оккупация парализовала экономическую жизнь города и колонии.

Однако ее жители решили бороться до конца. Хейджа освободили от должности; вместо губернатора, которого назначал Лондон, было создано временное правительство; избран казначея, которому платили налоги. Собрание вынесли решение о созыве континентального конгресса.

Началось создание вооруженных отрядов, происходили первые столкновения с англичанами. Конфликт между Англией и ее североамериканскими колониями привел к открытому противостоянию и войны, результатом войны стало создание Соединенных Штатов Америки.

Норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен вместе с четырьмя товарищами на покорил Южный полюс 14 декабря 1911. Эта точка находится в пределах Полярного плато Антарктиды на высоте примерно 2800 метров над уровнем моря.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Груз чая вызвал войну в Англии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
декабря

Груз чая вызвал войну в Англии

Бетховен посвятил любимой "Лунную сонату", но денег не дал

Самое читаемое
Появились первые фото с Объединительного собора
Появились первые фото с Объединительного собора
4
 4 Просмотров: 81763
Богини среди нас: показали откровенный фотопроект о женской силе
Богини среди нас: показали откровенный фотопроект о женской силе
11
 2 Просмотров: 45361
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
 9 Просмотров: 15120
Глубокое декольте и гигантское платье : Дженнифер Лопес поразила невероятным образом
Глубокое декольте и гигантское платье : Дженнифер Лопес поразила невероятным образом
10
 Просмотров: 9092
Балерина Екатерина Кухар прокомментировала поступок Полунина
Балерина Екатерина Кухар прокомментировала поступок Полунина Просмотров: 9036
История
Бетховен посвятил любимой "Лунную сонату", но денег не дал
Бетховен посвятил любимой "Лунную сонату", но денег не дал
7
 Просмотров: 792
Ограбили два кургана
Ограбили два кургана Просмотров: 657
Юлианский календарь добавлял лишний день
Юлианский календарь добавлял лишний день
 Просмотров: 1125
Нашли самый крупный клад в Японии
Нашли самый крупный клад в Японии Просмотров: 2376
Нашли письмо девочки, которая написала Санта Клаусу 120 лет назад
Нашли письмо девочки, которая написала Санта Клаусу 120 лет назад Просмотров: 999
Больше всего комментируют
54
Перед Софийским собором собрались на молитву за автокефалию тысячи человек
11
Навальный оскорбил украинцев
9
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
7
"Не чудите" - скандальный владыка Павел СБУшникам
6
Порошенко раскритиковали за торжественное шествие на Собор в сопровождении колоколов
Голосов: 13177
Голосование Почему я не буду голосовать за Юлию Тимошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Она уже была во власти и показала все свои возможности
  • Стране нужен президент другого качества
  • Ни на каких выборах не поддерживал ни ее, ни партию "Батькивщина"
  • Еще не определился с кандидатом
  • Буду голосовать за Тимошенко
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua