Грива льва и мечтательные глаза - нашли скульптуру Александра Македонского

Утраченную мраморную голову полководца Александра Макадонського нашли в Археологическом музее Вереи, Македония. Ее обнаружили случайно, заваленную ящиками с гончарством в пыли в углу музея.

"Грива льва, мечтательные глаза, неуловимый взгляд, столь характерный для иконографии Александра Великого", - отмечает руководитель отдела древностей Анжелике Котаридес.

Скульптуру Александра эпохи эллинизма обнаружили в 1970-х в бытовой куче мусора вблизи города. Ее использовали как строительный материал. Впоследствии опять потеряли, сообщает The History Blog.

После консервации и очистки бюст выставят в музее в 2020-м К нему присоединится еще одна изысканная скульптура II века до н.э. - голова Медузы, которую также обнаружили в строительном мусоре.

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Автор: thehistoryblog.com Нашли потерянную мраморную голову Александра Македонского

Доктор Кэтрин Холл из университета Данидин считает, что Александр Македонский умер от неврологического расстройства под названием синдром Гийена-Барре. Возможно, в последние дни своей жизни он был полностью парализован и его считали мертвым заблаговременно.