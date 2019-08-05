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понедельник, 05 августа 2019 10:22

Грива льва и мечтательные глаза - нашли скульптуру Александра Македонского

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Утраченную мраморную голову полководца Александра Макадонського нашли в Археологическом музее Вереи, Македония. Ее обнаружили случайно, заваленную ящиками с гончарством в пыли в углу музея.

"Грива льва, мечтательные глаза, неуловимый взгляд, столь характерный для иконографии Александра Великого", - отмечает руководитель отдела древностей Анжелике Котаридес.

Скульптуру Александра эпохи эллинизма обнаружили в 1970-х в бытовой куче мусора вблизи города. Ее использовали как строительный материал. Впоследствии опять потеряли, сообщает The History Blog.

После консервации и очистки бюст выставят в музее в 2020-м К нему присоединится еще одна изысканная скульптура II века до н.э. - голова Медузы, которую также обнаружили в строительном мусоре.

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Автор: thehistoryblog.com
  Нашли потерянную мраморную голову Александра Македонского
Нашли потерянную мраморную голову Александра Македонского

Доктор Кэтрин Холл из университета Данидин считает, что Александр Македонский умер от неврологического расстройства под названием синдром Гийена-Барре. Возможно, в последние дни своей жизни он был полностью парализован и его считали мертвым заблаговременно.

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