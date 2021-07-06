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среда, 07 июля 2021 01:13

Граница между империями и оживленный рынок - показали открытки с видами украинского города
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Граница с Российской империей в Бродах
Фото: Polona
Граница с Российской империей в Бродах
Рынок в Бродах
Рынок в Бродах
Рынок в Бродах

Показали открытки с видами города Броды во Львовской области.

Фотографии датируют 1900-1910 годами. Город тогда было частью Австро-Венгрии, сообщают "Фотографії старого Львова".

На фотографиях можно увидеть границу с Российской империей. Город был своеобразной свободной экономической зоной. Здесь бурно развивалась международная торговля. На фото можно увидеть границу и городской рынок.

Броды были вторым городом в Галичине после Львова по площади и численности населения. Здесь жило большое сообщество евреев. Его уничтожили во время Холокоста. В городе остались руины синагоги и иудейское кладбище.

В 1891 году в Бродах открыли филиал "Просвиты". Украинская общественность города была активной, она открыла союз "Русская Беседа".

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С началом Первой мировой войны Броды попали в эпицентр военных действий. Линия фронта трижды переходила через город. Артиллерия разрушила многие здания, повредила железнодорожный путь, уничтожила несколько промышленных предприятий.

Показали снимки, сделанные на улицах Львова в 1938 году. Их автором является фотограф Генрик Поддембський. В течение 1914-1930-х он участвовал в нескольких десятках экспедиций, во время которых фотографировал пейзажи и быт Волыни, Галичины, Карпат, Куявии, Мазуров, Прикарпатья, Силезии, Подолья.

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