Грациозные и стильные - как в старину охотились женщины

В интернете показали изображения женщин-охотниц конца XIX в.
Они носили специальную удобную одежду и охотились на животных с помощью ружей, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".
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На изображениях показаны женщины за охотой и с трофеями.
Показали цветные фото из Венгрии 1943 года. Все они из частной коллекции. Именно в это время по всему миру проходили судьбоносные сражения Второй мировой войны. Страна выступала на стороне III Рейха.
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