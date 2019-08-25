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воскресенье, 25 августа 2019 23:13

Грациозные и стильные - как в старину охотились женщины
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Женщины-охотницы времен Прекрасной Эпохи.
Фото: Facebook
Женщины-охотницы времен Прекрасной Эпохи.
Женщины-охотницы времен Прекрасной Эпохи.
Женщины-охотницы времен Прекрасной Эпохи.
Женщины-охотницы времен Прекрасной Эпохи.

В интернете показали изображения женщин-охотниц конца XIX в.

Они носили специальную удобную одежду и охотились на животных с помощью ружей, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

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На изображениях показаны женщины за охотой и с трофеями.

Показали цветные фото из Венгрии 1943 года. Все они из частной коллекции. Именно в это время по всему миру проходили судьбоносные сражения Второй мировой войны. Страна выступала на стороне III Рейха.

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