Государство, в которое не пускали женщин - давние фото священных мест

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В интернете показали фотографии полуострова Афон в XIX в.

На Афоне располагалось 20 крупных монастырей, 700 скитов и отдельных келий, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

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"Афон был своеобразным государством в государстве, куда ни допускались женщины, а монахи пользовались значительной свободой. Центром Афона была Карейская лавра. Другими крупными монастырями были Хиландар, Ксиропотам, Есфигмен, Ватопедский монастырь, монастырь св. Пантелеймона, Иверский монастырь и многие другие", - говорится в сообщении.

В сети показали изображение народа коптов в конце XIX и начале ХХ веков. Коптами называют коренных египтян, принявших христианство.