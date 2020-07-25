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воскресенье, 26 июля 2020 09:05

Государственного деятеля казнили за доносы

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Государственного деятеля казнили за доносы
Василий Кочубей был внуком крымского татарина Кучук-бея, который переселился в Украину, крестился и принял имя Андрей. Иллюстрация: wikipedia

Генерального судью Войска Запорожского Василия Кочубея казнили возле поселка Борщаговка под Белой Церковью 26 июля 1708 года. Доносил московскому царю Петру I о переговорах гетмана Ивана Мазепы со Швецией.

Отношения между украинскими государственными деятелями обострились из-за романа Мазепы с юной дочерью Кочубея Мотрей, которой приходился крестным отцом.

Первый донос в Москву Кочубей передал в 1707 году через монаха Никанора, но ему не поверили. После очередного доноса Мазепу предупредили о действиях судьи. Тогда Кочубей убедил полтавского полковника Ивана Искру передать новый донос о связи со шведами и поляками, который дошел до царя Петра I через киевского губернатора.

Русский царь услышаному не поверил. Вскоре по его приказу Кочубея и Искру схватили и привезли в Витебск. Их обвинили в клевете и предательстве гетмана, под пытками заставили отказаться от показаний. Приговорили к смертной казни.

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Доносчиков под охраной отправили в лагерь Мазепы в поселке Борщаговка - теперь Погребищенского района Винницкой области. Там им отрубили головы.

После перехода Ивана Мазепы на сторону шведского короля Карла XII, Кочубей и Искра были прославлены как герои Московии и мученики. Тела перезахоронили в Киево-Печерской лавре, а родственникам полажаловали крупные земельные владения.

Сначала у Ивана Мазепы были хорошие отношения с московским царем Петром I. Выполнял его политические прихоти. В обмен хотел добиться расширения автономии казацкой Украины. Когда понял, что политика царя и Северная война, которую тот вел против Швеции, не отвечают интересам Украины, а сама она может исчезнуть навсегда, попытался вырвать страну из московских когтей.

Заключил соглашение со шведским королем Карлом XII. Пообещал ему помощь при условии освобождении Украины шведами. С тех пор всех украинцев, принимавших участие в национально-освободительном движении, московиты пренебрежительно называли мазепинцами.

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Дата
26
июля

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Государственного деятеля казнили за доносы

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