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суббота, 01 августа 2020 01:10

Госархив отчитался о рассекречивании всех советских документов

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Госархив отчитался о рассекречивании всех советских документов
В Украине рассекретили максимальное количество советских документов. Фото: Укринформ

Украина рассекретила почти все советские документы.

"Украина признала, что секреты СССР не является секретами независимой Украины. В отличие, например, от страны-агрессорки, где советские секреты продолжают сохранять как государственную тайну современной России, мы имеем наиболее открытую систему доступа к документам времен СССР. Это законодательство является одним из наиболее либеральных, что подтверждено международными рейтингами", - заявил председатель Государственной архивной службы Анатолий Хромов на пресс-конференции в Укринформе.

В 1991 году засекреченные архивы составляли 50% от общего количества. В 2010 году степень секретности Национального архивного фонда оставался менее 1%.

"В 2015 году был принят комплекс декомунизацийних законов, один из которых - Закон о доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов. Этот закон окончательно закрепил то, что документы определенных органов являются абсолютно открытыми, закон говорит, что советские грифы ограничения не являются тождественными украинскому грифу секретности", - напомнил Хромов.

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До сих пор в украинских архивах есть документы коммунистической эпохи под грифом "секретно". Документы времен СССР обозначены как государственная тайна Украины. Специальная комиссия рассекретила почти 200 документов и изданий.

В открытый доступ выложили изображения берестяных грамот, которые находили в Украине. 2 года назад руководство Государственной архивной службы запретило копировать грамоты.

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