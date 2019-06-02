Главный герой романа работает в Министерстве Правды

Джордж Оруэлл (1903-1950). Фото: ВВС

В лондонских магазинах появился 25 500 экземпляров романа Джорджа Оруэлла "1984" 9 июня 1949 года. Британская газета "The Times" объявила роман "1984" важнейшей книгой, напечатанной за последние 60 лет.

Джордж Оруэлл (1903-1950) - известный английский писатель. Настоящее имя - Эрик Артур Блэр. Всемирно известным стал благодаря произведениям, в которых он изобразил тоталитарное общество. В романе описывается мир, где царит тоталитарный режим в своей высшей форме. В "1984" главный герой, Уинстон Смит, живет в Лондоне, работает в Министерстве Правды и является членом Внешней Партии. Он не разделяет партийных лозунгов и идеологию, и в глубине души сильно сомневается в партии.

Рабочее название романа - "Последний человек в Европе". Издатель книги Фредерик Ворбург настаивал на изменении названия для повышения интереса потенциальных читателей. Причины, по которым автор остановился на названии "1984", до конца не ясны. Наиболее распространено мнение, что год действия романа выбран простой перестановкой последних двух цифр года написания романа - 1948.

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Переведенный 62 языках. Однако он совершил значительное влияние и на саму английский язык. "1984", его терминология и автор стали специфическими терминами при обсуждении вопроса приватности и государственной безопасности. Фраза "Старший Брат следит за тобой!" (Англ. Big Brother is watching you!) Начала обозначать любой акт наблюдения, который воспринимается как насильственный.

"Они лезут из люков, а вот какая-то установка, испускает световые лучи. Факел направлен на меня. О, нет!", - такое сообщение слышат американские радиослушатели вечером, 30 октября 1838 года в эфире радио CBS. Вместо выпуска новостей транслируют радиоспектакль по мотивам романа Греберта Уэллса "Война миров".