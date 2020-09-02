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четверг, 03 сентября 2020 08:20

Главный американский город возник благодаря англичанину

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Главный американский город возник благодаря англичанину
Генри Гудзон обследовал побережье Северной Америки. Картина Джона Кольера "Последняя путешествие Генри Гудзона"

Английский мореплаватель Генри Гудзон 3 сентября 1609-го открыл гавань, вокруг которой впоследствии возник город Нью-Йорк.

Весной 1609-го Генри Гудзон на трехмачтовом корабле "Полумесяц", принадлежавший голландской Ост-Индской компании, покинул Амстердам в Нидерландах. Отправился на поиски северо-западного прохода из Атлантического в Тихий океан. В том же году достиг Восточного побережья Северной Америки, открыв остров Манхэттен. Пройдя по реке, впоследствии получившей его имя, дошел до точки, где ныне расположен город Олбани, столица штата Нью-Йорк.

Столкнувшись с враждебностью индейцев, первопроходец повернул обратно. После он сделал вывод, что речного прохода в Китай и к южным морям нет.

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Английский мореплаватель самом деле не открыл ни одного материка. Зато он обследовал значительную часть побережья Северной Америки, сделав ряд других открытий. К мореплавателя пришла посмертная слава: Большую Северную реку был назван его именем; пролив - Гудзоновым. Море, которое стало его могилой, - Гудзонов залив. Кроме вышеупомянутых рек, залива и пролива, в честь Гудзона названы некоторые географические объекты в США: округ Хадсон в штате Нью-Джерси,ряд городов Генри Гудзона в Нью-Йорке, город Гудзон в штате Нью-Йорк.

1892-го на острове в бухте реки Гудзон создали федеральную миграционную станцию. Она принимала мигрантов, прибывающих кораблями. Первой полный медицинский и психиатрический осмотр прошла 17-летняя ирландка Энни Мур 1892-го. Только за один год через станцию ​​прошло 400 тыс. человек

Автор: Ольга Васькив
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Дата
03
сентября

Главный американский город возник благодаря англичанину

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