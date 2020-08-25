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вторник, 25 августа 2020 10:55

Генерал-майора лишили звания из-за критики власти

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Генерал-майора лишили звания из-за критики власти
Петр Григоренко участвовал в движении за возвращение крымских татар на родину. Фото: uinp.gov.ua

Диссидента Петра Григоренко лишили звания генерал-майора и разжаловали в рядовые 25 августа 1964 года. Критиковал советскую власть и ее политику.

Еще в 1961 году на партконференции в Москве заявил, что одобряет осуждение культа личности Сталина, но подвергает сомнению невозможность повторения подобного. Предложил демократизировать выборы и соблюдать принцип сменности народных депутатов и "вождей". В ответ выступление назвали ошибочным, лишили Григоренко делегатского мандата, уволили с должности преподавателя Военной академии имени Фрунзе и перевели на Дальний Восток, где служил начальником оперативного отдела штаба 5-й армии.

Вернувшись в Москву в 1963 году, вместе с единомышленниками организовал подпольный "Союз борьбы за возрождение ленинизма". В пропагандистских листовках члены организации отмечали некомпетентность Никиты Хрущева и его политики, несоблюдение прав рабочих, бюрократическое перерожденные государства. Требовали установления народного контроля над властью, ее сменяемости и свободных выборов.

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Организацию разоблачили, а 2 февраля 1964 года Григоренко арестовали за "антисоветскую агитацию и пропаганду". Поместили в психушку. В августе, кроме звания, лишили всех государственных наград и пенсии. С того же времени его постоянно преследовали.

Позже Григоренко стал активным участником движения за возвращение крымских татар и других депортированных народов. В 1976-м присоединился к правозащитному движению. Стал одним из основателей Московской Хельсинской группы за соблюдение прав человека. Позже - членом Украинской Хельсинской группы.

25 февраля 1956 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев на XX съезде партии выступил с докладом "О преодолении культа личности и его последствий". В своей речи он впервые публично заговорил о сталинских репрессиях и бездарном руководстве в годы Второй мировой войны Сталина. Речь Хрущева называют одним из определяющих документов XX века в целом и эпохи холодной войны в частности.

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Дата
25
августа

Генерал-майора лишили звания из-за критики власти

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