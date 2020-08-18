Газовики уничтожили скифское городище

На Полтавщине застроили городище. Фото: РАС

На Полтавщине заявили об уничтожении скифского городища.

"На Полтавщине уничтожается уникальное по сохранности городище скифского времени. Работами по строительству скважины 60 Комышнянского НГКМ, которые выполняет Филиал ГПУ Полтавагаздобычи АО Укргаздобычи уже уничтожено более 10 тыс. квадратных метров объекта культурного наследия. Более 200 метров вала сровняли с землей", - говорится в заявлении Охранной археологической службы Украины.

Археологи собрали фрагменты лепных сосудов, части скифской пряжки и наконечники стрел.

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Городище расположено возле пгт Комышня Миргородского района Полтавской обл. Разрушение обнаружила экспедиция Охранной археологической службы Украины 6 августа 2020 года. Об этом сообщили в Укргаздобычу Нафтогаз Украины, Департамент культуры и туризма Полтавской областной государственной администрации и Национальную полицию Украины.

Укргаздобыча заявила, что остановила работы на объекте.

В заповеднике "Посулье" в Сумской обл. повредили археологический памятник скифской эпохи. На городище конца VI - нач. III ст. до н. э. нелегально проводили раскопки.