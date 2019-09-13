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пятница, 13 сентября 2019 11:38

Ганс Кристиан Грам: в чью честь Google посвятил дудл

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Ганс Кристиан Грам: в чью честь Google посвятил дудл
Датский ученый начал красить бактерии. Фото: Google

Компания Google посвятила дудл датском микробиологу Гансу Кристиану Граму.

Он разработал технику окрашивания для идентификации и классификации различных типов бактерий.

Грам родился в Копенгагене 13 сентября 1853 года. Изучал бактериологию и фармакологию.

В лаборатории немецкого микробиолога Карла Фридленде Грам заметил, что обработка мазка бактерий хрустальным фиолетовым красителем, раствором йода и органическим растворителем, позволяет выявить различия в структуре и биохимической функции бактерий.

В 1884 году ученый опубликовал свои находки. Ввел в науку термин "грам-положительные" и "грам-отрицательные" бактерии. Грам-положительные бактерии под микроскопом фиолетовые, потому что их клеточные стенки настолько толстые, что растворитель не может проникнуть в них. Грам-отрицательные бактерии имеют тонкие клеточные стенки, которые позволяют растворителю вымыть краситель.

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"Я опубликовал метод, который, я осознаю, сейчас очень неисправным и несовершенным. Однако я надеюсь, что в руках других исследователей он окажется полезным", - писал Грам.

Метод окрашивания по Граму уже более века используется в микробиологии.

В индийском городе Дели 13 сентября 2008 состоялся террористический акт. Взорвались бомбы в людных местах. Первая бомба сработала в торговом квартале "Коннот-Плейс". Мощность бомбы была небольшой - но в это время на рынке было много людей.

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Дата
13
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