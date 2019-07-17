Галичанин получил Нобелевскую премию

Шмуэль Агнон получил Нобелевскую премию мира Фото: uain.press

Писатель Шмуэль Халеви Чачкес - Агнон родился 17 июля 1888-го в Бучаче Тернопольской области. Отец был богатым ремесленником - торговцем мехами. Мать занималась образованием парня.

Еще подростком Агнон стал активным сионистом. Свои первые поэтические произведения, опубликованные в местной газете, написал на иврите и идише. Славу получил в 18 лет, когда напечатал более 70 рассказов, эссе, стихов. Юный гений переселился во Львов, где работал в редакции еврейской газеты, пишет Ua History.

В 19 лет вместе с Бучацким евреями эмигрировал в Палестину. Стал секретарем Совета страны Израиля, старшим секретарем светского суда. В 1909-м опубликовал короткую повесть "Агуни", название которой использовал для своего литературного псевдонима.

В 1913-1924-х жил и работал в Германии. Во время Первой мировой войны Шмуэль решил "откосить" от армии. За несколько недель до призывной комиссии он много курил, съел кучу таблеток и почти не спал.

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"Больной", - определили врачи. Это была правда: почки не выдержали перегрузки. Но писатель получил 5-летнюю стипендию на занятия искусством. Тогда снова переехал в Иерусалим. Здесь в 1929-м написал двухтомный роман "Отдали замуж", изобразил жизнь галицкой еврейской бедноты, где юмор и ирония переплелись с сочувствием к героям.

Когда в 1931-м в Берлине вышло в свет полное собрание рассказов писателя, Шмуэль Агнон совершил путешествие по Европе; заехал в Западную Украину, посетил Бучач. В 1935-м появился роман о бучацких переселенцев в Палестину "На глубине морской". После путешествия Агнон написал о судьбе галицких евреев-переселенцев повесть "Гость на одну ночь" и роман "В сердцевине морей".

За "глубоко оригинальное искусство повествования, навеянное еврейскими народными мотивами", член Академии языка Израиля Шмуэль Агнон в 1966-м был удостоен Нобелевской премии. Наиболее необычной речью за всю историю считается Нобелевская речь Шмуэля Агнона - первого из ивритоязычных писателей, выходца из Тернопольщины.

Сразу 2 переводных книги украинского писателя Василия Махно вышли за рубежом. В конце 2017 года в Израиле выдали сборник стихов, а в Сербии - эссе. Поэтическую книгу в переводе на иврит "Частный комментарий к истории" опубликовали в тель-авивском издательстве Penpal. Перевел ее на иврит Антон Паперный. В это двуязычное издание (на украинском и на иврите) вошли 44 стихотворения из разных сборников Махно. На обложке разместили картину Саши Блондера "Водоноша в Черткове" (1936), художника, который родился в городе Черткове Тернопольской области. Поскольку и Блондер, и Махно тоже родились в Черткове, то эта встреча поэзии и живописи, по словам автора, является символическим. В издание присоединился фонд Ukrainian-Jewish Encounter.