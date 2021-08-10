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ФСБ обвинила украинских граждан в диверсии

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ФСБ обвинила украинских граждан в диверсии
В 2016 году в Крыму задержали Евгения Панова и Андрея Захтея. Оккупанты обвинили их в диверсии. Фото: РГ

ФСБ России заявила о задержании "группы граждан Украины", которые якобы готовили теракты в оккупированном Крыму 10 июля 2016 года.

Люди якобы планировали теракты на критически важных элементах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

"Цель диверсий и террористических актов - дестабилизация социально-политической обстановки в регионе в период подготовки и проведения выборов федеральных и региональных органов власти", - заявили в ФСБ.

Во время задержания якобы произошла перестрелка, в ходе которой погиб сотрудник ФСБ Роман Каменев, а на следующий день, во время операции по поиску диверсантов - российский десантник-контрактник Семен Сычев.

Тогдашний советник председателя СБУ Юрий Тандит отверг заявление ФСБ. Спецслужбы страны не пытаются силой вернуть Крым, сказал он.

"Украина не захватывает и не возвращает силой свою территорию, и не будет этого делать", - заявил Тандит.

После операции оккупанты задержали граждан Украины Евгения Панова и Андрея Захтея. Обвинения ФСБ против украинцев рассыпались из-за отсутствия доказательств, но оккупанты засудили их к заключению.

Панова приговорили к восьми годам колонии строгого режима. 16 февраля 2018-го Захтея приговорили к 6,5 лет строгого режима и штрафу в 220 тыс. руб. - более 105 тыс. грн. Его обвинили в незаконном получении российского паспорта, приобретении оружия и взрывчатки, подготовке диверсии.

"Задержание Панова и Захтея показало новый вектор преследования, даже больше, это был новый масштаб фабрикации. Эти дела полностью фабриковались и базировались преимущественно на пытках", - говорила председатель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

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В сентябре 2019 года Панова освободили. Захтей до сих пор находится в плену.

Украинская политзаключенная из Крыма 66-летняя Галина Довгополова прислала записку Олегу Сенцову. "Сегодня получил письмо от Довгополовой Галины. О ней говорят не так много", - написал кинорежиссер в Facebook, добавив текст послания. Женщина находится в СИЗО "Лефортово". В дальнейшем ее должны перевести в другое место.
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Дата
10
августа

ФСБ обвинила украинских граждан в диверсии

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