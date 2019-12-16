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вторник, 17 декабря 2019 03:28

Фотограф создал необычный проект к годовщине свержения коммунизма

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Фотограф создал необычный проект к годовщине свержения коммунизма
15 декабря 2019 года в Тимишоаре провели Марш Свободы. Фото: acebook.com/amarieidani

Накануне годовщины революции румынский фотограф Дани Амарией реализовал проект "Тимишоара - 30 лет свободы".

Он соединил снимки декабря 1989 с сегодняшними фотографиями румынского города и показал их в Facebook.

"Через 30 лет после того, как в Тимишоаре вспыхнула революция, я хочу поблагодарить тех, кто принес жертву за свободу", - написал Дани.

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15 декабря 2019 года в Тимишоаре провели Марш Свободы. Этот город первым в Румынии освободилось от коммунизма. На лестнице главного собора города возложили свечи в память о погибших героях народного восстания.

16 декабря 1989 года здесь началась антикоммунистическая революция, которая уже на следующий день захватила Бухарест и другие города Румынии.

Свержение режима привело к массовым столкновениям, использованию оружия и военной техники. Более 1000 человек погибли, а около 3 тыс. ранили во время кровавого противостояния на улицах румынских городов. Руководителей режима, супругов Николае и Елену Чаушеску казнили.

К концу 80-х годов практически все социалистические страны переживали глубокий социально-экономический кризис. В Румынии поводом к началу революции стала попытка смещения, а затем депортации из страны диссидента венгерского происхождения пастора Ласло Текеша. Полиция и войска разогнали демонстрантов водометами, сотня митингующих погибла.

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