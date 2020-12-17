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четверг, 17 декабря 2020 16:26

Фото выдающихся украинок нанесли на календарь

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Украинский институт национальной памяти выпустил настольный календарь на 2021 год "Украинские женщины ХХ века". Рассказывает истории украинок, которые повлияли на становление и развитие украинской государственности или внесли весомый вклад в развитие украинской культуры и науки.

"Героини календаря различными способами встали на защиту украинской государственности во время Первых (1917-1921 годы. - Gazeta.ua) и Вторых освободительных соревнований (конец 1930-х - 1950-е годы. - Gazeta.ua). В календарь вошли 12 женщин, которые являются особенными для истории Украины. Они разные по происхождению, возрасту, образованию, профессии. Объединяет их то, что они не остались в стороне общественных и политических процессов и событий, которые происходили на украинских землях в течение ХХ века. Они все были с яркой гражданской проукраинской позицией, преимущественно активистками женского движения, правозащитницами и политическими деятелями. Это представительницы разных поколений украинок, которые ежедневно боролись за право состоятся и становились образцом для других", - рассказала автор проекта и сотрудница УИНП Наталья Слобожанина.

Автор: uinp.gov.ua
  Выпустили календарь "Украинские женщины ХХ века"
Выпустили календарь "Украинские женщины ХХ века"

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Каждый месяц в календаре посвящен одной украинской деятельнице. Среди героинь политик Елена Левчанивская, педагоги Христина Алчевская и София Русова, военная София Галечко, общественные деятельницы и писательницы - Днипрова Чайка, Елена Телига, Мария Бачинская-Донцова и другие.

Авторы отмечают, что календарь будет интересен работникам учреждений науки, культуры и образования, представительницам женских общественных организаций и просто заинтересованным гендерной тематикой.

Дизайн разработал Ярослав Копаниця, консультации оказывали историки Оксана Кись и Владимир Бирчак.

Украинский институт национальной памяти снял видео о российской колонизации на Юге Украины.

"А вы знали, что города Никополь, Овидиополь, Мариуполь, Одесса и еще много южных городов Украины имели совсем другие названия до прихода на эти земли Российской империи? Ролик с новой просветительской кампании Украинского института национальной памяти #ПівденьБезМіфів именно о том, как колонизация Юга Украины Российской империей уничтожила удельные казацкие и татарские поселения", - писал институт в Facebook.

Напомнил, что современная Россия использует имперские мифы для оправдания агрессии против Украины.

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Дата
17
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