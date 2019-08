Фермер выступил на сцене рок-фестиваля

За три дня в Вудстоке выступило 32 группы и исполнители. Фото: Rolling Stone

Недалеко от Нью-Йорке 15 августа 1969 года начался Вудстокской музыкальный фестиваль. За три дня выступило 32 группы и исполнители, его посетило более 400 000 человек. Лозунгом были слова: Мир, любовь и счастье.

Сначала фестиваль планировалось провести в самом городе Вудсток, но его пришлось перенести в городок Бетел. У местного фермера Макса Ясгура взяли в аренду земельный участок площадью 240 гектаров. Из-за позднего изменении места проведения фестиваля, у организаторов оставалось мало времени для средств для строительства ограждения и найма охраны.

"Я фермер, я не умею выступать перед зрителями, еще и перед таким большим собранием, как это. Это самое большое количество людей, когда-либо собирались в одном месте. У вас впереди три дня веселья и музыки. И, я надеюсь, что кроме музыки и развлечений ничего не будет?"- говорит 50-летний фермер Макс Ясгур со сцены крупнейшего в то время музыкального фестиваля.

За три дня выступило 32 группы и исполнители. Выступили Джо Кокер, Карлос Сантана, Дженис Джоплин, Рави Шанкар, Джонни Винтер, группы "Blood, Sweat and Tears", "Creedence Clearwater Revival", "Sly and the Family Stone", "Ten Years After", "The Who" и Джимми Хендрикс. Лозунгом были слова: Мир, любовь и счастье. Хотя фестиваль планировался на 200 тыс. посетителей, прибыло около полумиллиона. За пользование землей Максу Ясгуру заплатили $ 50 тыс, еще столько же - за ущерб, причиненный посетителями. В 2007-м журнал "Rolling Stone" назвал Вудсток среди 50 событий, которые изменили историю рок-н-ролла.

