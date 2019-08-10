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четверг, 15 августа 2019 08:20

Фермер выступил на сцене рок-фестиваля

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Фермер выступил на сцене рок-фестиваля
За три дня в Вудстоке выступило 32 группы и исполнители. Фото: Rolling Stone

Недалеко от Нью-Йорке 15 августа 1969 года начался Вудстокской музыкальный фестиваль. За три дня выступило 32 группы и исполнители, его посетило более 400 000 человек. Лозунгом были слова: Мир, любовь и счастье.

Сначала фестиваль планировалось провести в самом городе Вудсток, но его пришлось перенести в городок Бетел. У местного фермера Макса Ясгура взяли в аренду земельный участок площадью 240 гектаров. Из-за позднего изменении места проведения фестиваля, у организаторов оставалось мало времени для средств для строительства ограждения и найма охраны.

"Я фермер, я не умею выступать перед зрителями, еще и перед таким большим собранием, как это. Это самое большое количество людей, когда-либо собирались в одном месте. У вас впереди три дня веселья и музыки. И, я надеюсь, что кроме музыки и развлечений ничего не будет?"- говорит 50-летний фермер Макс Ясгур со сцены крупнейшего в то время музыкального фестиваля.

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За три дня выступило 32 группы и исполнители. Выступили Джо Кокер, Карлос Сантана, Дженис Джоплин, Рави Шанкар, Джонни Винтер, группы "Blood, Sweat and Tears", "Creedence Clearwater Revival", "Sly and the Family Stone", "Ten Years After", "The Who" и Джимми Хендрикс. Лозунгом были слова: Мир, любовь и счастье. Хотя фестиваль планировался на 200 тыс. посетителей, прибыло около полумиллиона. За пользование землей Максу Ясгуру заплатили $ 50 тыс, еще столько же - за ущерб, причиненный посетителями. В 2007-м журнал "Rolling Stone" назвал Вудсток среди 50 событий, которые изменили историю рок-н-ролла.

Первый фестиваль джазовой музыки Newport Jazz Festival прошел в американском городе Ньюпорт 18 июля 1954. Ньюпорт - курортный городок на острове Акиднек штата Род-Айленд. Его неофициальное популярное название - "Океанский Штат".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
15
августа

Фермер выступил на сцене рок-фестиваля

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