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вторник, 17 июля 2018 23:14

Фермер нашел на поле древние золотые браслеты

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Фермер нашел на поле древние золотые браслеты
Браслеты нашли в траншее. Фото: thehistoryblog.com

Четыре золотых браслета с позднего бронзового века нашел фермер в Ирландии.

Мужчина копал траншею в поле вокруг конвоя, графства Донегал, когда в толще глины нашел драгоценности. Они были на глубине 2 метра под поверхностью, скрытые под скалой, которая защитила их от повреждения экскаватором, сообщает The history blog.

Браслеты имели гладкую поверхность и были замкнуты вокруг, закрытые концы перекрывали друг друга.

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Первичное исследование золотых предметов свидетельствует, что они могут быть из бронзового века - 2500-500 годы до нашей эры. Но они могут быть древнее. Ученые считают, что кроме как украшения браслеты могли использовать в качестве валюты.

В Винницкий областной краеведческий музей вернули золотую печать князя Святослава Храброго. Артефакт датируется 970 годом. Печать нашли в Киеве возле княжеского дворца на современном переулке Десятинном в конце 70-х - начале 80-х годов XX века. Раскопки проводили российские археологи, один из них вывез находку в Москву.

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