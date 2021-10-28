Фашисты заставили короля избрать главу правительства

Основатель фашизма Бенито Муссолини создал культ "дуче". Фото: http://cdn.amanaimages.com

Итальянский король Эммануил III 31 октября 1922 года назначил основателя фашизма Бенито Муссолини главой правительства.

В 1919 году журналист, школьный учитель и социалист Бенито Муссолини создал партию "Итальянский союз борьбы", затем переименовал в "Национальную фашистскую партию". Организовал массовые митинги на севере Италии и начал "Марш в Рим". Несколько десятков тысяч вооруженных фашистов заставили короля Виктора-Эммануила назначить Муссолини премьером.

Он сформировал правительство, заняв в нем также посты главы МВД и МИД. В 1926 году парламент принял закон, давший правительству право принимать законы без утверждения парламентом. Благодаря этому премьер мог лишиться власти только из-за решения короля.

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В Италии запретили все партии, кроме фашистской, профсоюзы превратили в государственную корпоративную систему, закрыли оппозиционные газеты. В 1929-м фашистская партия получила 98% голосов. Это позволило Муссолини провести ряд реформ, благодаря которым страна за несколько лет преодолела безработицу, беднейшие южане получили землю, возросло количество больниц. Но правительство взяло под контроль 3/4 частных фирм, корпораций и банков.

Успехи Италии в социальной политике сделали Муссолини авторитетом в Европе и позволили проводить активную внешнюю политику. Муссолини построил себе имидж "проводника", знающего ответы на все вопросы и прав. Тотальный контроль над прессой и отсутствие политической оппозиции помог создать культ "дуче". Сплошная пропаганда увеличивала сторонников фашистской партии среди людей страны.

Фашистский лидер Италии Бенито Муссолини был казнен 28 апреля 1945-го в коммуне Меццегра на севере страны. После поражения во Второй мировой войне Муссолини вместе со своей любовницей в сопровождении немецкого конвоя бежал в Швейцарию. Их тела перевезли в Милан, где повесили вверх ногами на перекрытии бензоколонки у площади Лоретто. Люди бросали в трупы мусором, плевали. Вечером веревки подрезали, тела сбросили в канаву.