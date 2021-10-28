Фашисты заставили короля избрать главу правительства

 
Ексклюзивы
1/5
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 1206
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2 Просмотров: 378
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Просмотров: 2016
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
Просмотров: 1278
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
3 Просмотров: 576
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Просмотров: 1800
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Просмотров: 1305
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
1 Просмотров: 2457
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Просмотров: 990
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
5
8
3
5
7
Археологи нашли свинцовую пластинку с надписью княжеских времен
Археологи нашли свинцовую пластинку с надписью княжеских времен
Ядерное оружие: уничтожили последнюю ракетную шахту в Украине
Ядерное оружие: уничтожили последнюю ракетную шахту в Украине
Во время копания ямы для компоста нашли тело молодой женщины
Во время копания ямы для компоста нашли тело молодой женщины
Оккупанты расстреляли 585 пациентов психбольницы
Оккупанты расстреляли 585 пациентов психбольницы
Уничтоженные дома и вражеские военные - как выглядел Житомир во время оккупации
Уничтоженные дома и вражеские военные - как выглядел Житомир во время оккупации
Видео
Все видео
В Софии Киевской нашли давний алтарь
В Софии Киевской нашли давний алтарь
"Украинская независимость окропилась кровью" - создали фильм о Революции достоинства
"Украинская независимость окропилась кровью" - создали фильм о Революции достоинства
Нашли скелет животного, который могли похоронить во время ритуала
Нашли скелет животного, который могли похоронить во время ритуала
В Москве убили знаменитого украинского генерала
В Москве убили знаменитого украинского генерала
От протестов на граните до оранжевой революции - вышел фильм об истории украинских майданов
От протестов на граните до оранжевой революции - вышел фильм об истории украинских майданов
Интервью
1/5
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 3168
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 999
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 909
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 792
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2736
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 октября 2021
Просмотров: 774
Їм просто позакладало
Тікати доведеться всім. Вдруге в новітній історії. Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко пішли собі – то й пішли. На ...
воскресенье, 31 октября 2021 08:20

Фашисты заставили короля избрать главу правительства

  Комментировать
Фашисты заставили короля избрать главу правительства
Основатель фашизма Бенито Муссолини создал культ "дуче". Фото: http://cdn.amanaimages.com

Итальянский король Эммануил III 31 октября 1922 года назначил основателя фашизма Бенито Муссолини главой правительства.

В 1919 году журналист, школьный учитель и социалист Бенито Муссолини создал партию "Итальянский союз борьбы", затем переименовал в "Национальную фашистскую партию". Организовал массовые митинги на севере Италии и начал "Марш в Рим". Несколько десятков тысяч вооруженных фашистов заставили короля Виктора-Эммануила назначить Муссолини премьером.

Он сформировал правительство, заняв в нем также посты главы МВД и МИД. В 1926 году парламент принял закон, давший правительству право принимать законы без утверждения парламентом. Благодаря этому премьер мог лишиться власти только из-за решения короля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Недовольных властью расстреляли в пещере

В Италии запретили все партии, кроме фашистской, профсоюзы превратили в государственную корпоративную систему, закрыли оппозиционные газеты. В 1929-м фашистская партия получила 98% голосов. Это позволило Муссолини провести ряд реформ, благодаря которым страна за несколько лет преодолела безработицу, беднейшие южане получили землю, возросло количество больниц. Но правительство взяло под контроль 3/4 частных фирм, корпораций и банков.

Успехи Италии в социальной политике сделали Муссолини авторитетом в Европе и позволили проводить активную внешнюю политику. Муссолини построил себе имидж "проводника", знающего ответы на все вопросы и прав. Тотальный контроль над прессой и отсутствие политической оппозиции помог создать культ "дуче". Сплошная пропаганда увеличивала сторонников фашистской партии среди людей страны.

Фашистский лидер Италии Бенито Муссолини был казнен 28 апреля 1945-го в коммуне Меццегра на севере страны. После поражения во Второй мировой войне Муссолини вместе со своей любовницей в сопровождении немецкого конвоя бежал в Швейцарию. Их тела перевезли в Милан, где повесили вверх ногами на перекрытии бензоколонки у площади Лоретто. Люди бросали в трупы мусором, плевали. Вечером веревки подрезали, тела сбросили в канаву.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фашисты заставили короля избрать главу правительства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
октября

Фашисты заставили короля избрать главу правительства

Самое читаемое
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил &quot;горячую&quot; фотосессию о вакцинации
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил "горячую" фотосессию о вакцинации
5
 1 Просмотров: 19612
Бюджет неограниченный: бизнесмены объединились против мажора Харьковского
Бюджет неограниченный: бизнесмены объединились против мажора Харьковского Просмотров: 15570
Упругие ягодицы жены Цымбалюка и зона бикини модели Playboy - что публикуют звезды в сети
Упругие ягодицы жены Цымбалюка и зона бикини модели Playboy - что публикуют звезды в сети
8
 Просмотров: 12141
Определили, кто быстрее заболеет: вакцинированые, или переболевшие Covid-19
Определили, кто быстрее заболеет: вакцинированые, или переболевшие Covid-19 Просмотров: 11565
Во время копания ямы для компоста нашли тело молодой женщины
Во время копания ямы для компоста нашли тело молодой женщины
3
 Просмотров: 6552
История
Археологи нашли свинцовую пластинку с надписью княжеских времен
Археологи нашли свинцовую пластинку с надписью княжеских времен
5
 Просмотров: 1008
Ядерное оружие: уничтожили последнюю ракетную шахту в Украине
Ядерное оружие: уничтожили последнюю ракетную шахту в Украине
8
 Просмотров: 3114
Во время копания ямы для компоста нашли тело молодой женщины
Во время копания ямы для компоста нашли тело молодой женщины
3
 Просмотров: 6552
Оккупанты расстреляли 585 пациентов психбольницы
Оккупанты расстреляли 585 пациентов психбольницы
5
 Просмотров: 1350
Севастополь обороняли 250 дней
Севастополь обороняли 250 дней
 3 Просмотров: 468
Больше всего комментируют
6
"Ракеты на Москву": Арестович заговорил о диверсиях в РФ и объяснил свое заявление
3
Севастополь обороняли 250 дней
3
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
3
Перед выборами в Харькове СБУ начала антитеррористические учения
3
Переговоры по возвращению Саакашвили в Украину не велись и не ведутся – МИД Грузии
Голосов: 911
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть