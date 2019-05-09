Европейская страна несколько раз в год страдает от землетрясений

Землетрясение в Греции 10 мая 2006. Фото: newsone.ua

Землетрясение силой 4,7 балла по шкале Рихтера произошло в Греции 10 мая 2006 года. Ежегодно в Греции происходит по несколько землетрясений.

На западе Греции произошло землетрясение силой 4,8 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился под морским дном на юго-восток от о. Кефалония, в 300 км к юго-западу от Афин. За значительной глубины в море землетрясение не нанесло вреда и не привело к жертвам.

Из всех европейских стран Греция является самым сейсмически активным районом: более половины всех землетрясений на континенте происходит на ее территории. Пятую часть Греции составляют острова (около 2000). Серьезные землетрясения довольно редки, а если незначительные толчки фиксируются где-то на маленьких островах, никто особого внимания не эта не обращает - в первую очередь, сами жители Греции.

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Геологи и сейсмологи объясняют подземные толчки, иногда беспокоят южную часть страны, влияние тектонического разлома, который тянется от Западной Греции до острова Родос.

Долгосрочным прогнозам землетрясений занимается геофизическая лаборатория Университета Аристотеля (Салоники). Греческий институт геодинамики разрабатывает и внедряет новые программы регистрации сейсмических данных.

В столице Узбекистана произошло самое разрушительное в современной истории землетрясение с силой 8 баллов по шкале Рихтера 26 апреля 1966. Многочисленных человеческих жертв чудом удалось избежать, но вся центральная часть Ташкента оказалась в руинах.