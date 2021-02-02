Эмигранты создали мощную организацию

Конгресс Украинцев Канады насчитывает 33 украинских организаций и их филиалов по всей Канаде. Фото: https://ukr.media

В Виннипеге 3 февраля 1940-го создан общественно-общественную организацию Комитет украинцев Канады. Канада - третья страна по числу этнических украинцев.

Организация создана для координации действий местных украинских организаций и сотрудничества украинского общества с правительством Канады. Одним из соучредителей Комитета был отец Василий Кушнир. В состав вошли Братство украинских католиков, Союз гетманцев-государственников, Союз Украинцевй-самостийников, Украинское национальное объединение.

После Второй мировой войны к ним присоединились украинцы третьей волны эмиграции. Комитет помогал украинскому народу в борьбе за независимость, сохранение этнической и духовной самобытности эмиграции.

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Организация постоянно отмечала выдающиеся даты украинской истории, устраивала различные акции протеста. По инициативе КУК в столице Канады Оттаве было организовано Украинское информационное бюро. Этот орган и сейчас является представителем интересов украинцев в парламенте и правительстве Канады. Впоследствии комитет переименовали в Конгресс Украинцев Канады.

Сегодня он насчитывает 33 украинских организаций и их филиалов по всей Канаде, 6 провинциальных советов, 34 городских отделы и большое количество отдельных комитетов.

Массовое переселение украинцев в Канаду началось в конце XIX века, когда канадское правительство активно поощряло широкомасштабную иммиграцию из Центральной, Южной и Восточной Европы.