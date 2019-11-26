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среда, 27 ноября 2019 08:20

Экстремисты выгнали короля из страны

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Экстремисты выгнали короля из страны
Heneral Yon Antonesku i Khoriya Sima na zustrichi iz rukhom "Zalizna Hvardiya". Foto: http://www.audiovis.na . Ale ponovyty dystsyplinu ta strukturovanistʹ "Zaliznoyi Hvardiyi" yomu ne vdalosya. CHYTAYTE TAKOZH: V Prazi proyshla 40-tysyachna demonstratsiya chesʹkykh studentiv Pislya zakhoplennya heneralom Yonom Antonesku vlady rumunsʹkoho korolya Karolya II zmusyly zrektysya prestolu i emihruvaty za kordon. Antonesku buduvav derzhavu za italo-nimetsʹkym zrazkom, pidtrymuvav fashyst·sʹki Italiyu ta Nimechchynu. Pry rezhymi Antonesku Kodryanu buv vyznanyy vydatnym diyachem, prote diyalʹnistʹ rukhu vidnovlena ne bula. Pislya zakinchennya druhoyi svitovoyi za vyrokom narodnoho trybunalu Bukharesta Antonesku rozstrilyaly. Rukh prypynyv isnuvannya nazavzhdy. V Prazi proyshla 40-tysyachna demonstratsiya chesʹkykh studentiv 17 lystopada 1989 roku. Chesʹka politsiya zhorstoko rozihnala studentiv. Za tyzhdenʹ na manifesty vyyshlo 75% naselennya Chekhoslovachchyny. V istoriyu revolyutsiya vviyshla pid nazvoyu "Oksamytova". Komunistychnyy uryad pishov u vidstavku, a novym prezydentom stav dramaturh, lider opozytsiyi Vatslav Havel. Показати більше 1070/5000 Генерал Ион Антонеску и Хория Сима на встрече с движением "Железная Гвардия". Фото: http://www.audiovis.na

27 ноября 1940 года экстремисты из профашистского движения "Железная гвардия" арестовали и убили более 60 последователей и соратников короля.

"Железная Гвардия" - правая политическая организация орденского типа, действовавшей в Румынии в межвоенный период. Основана Кодряну 24 июля 1927 как "Легион Архангела Михаила". Основной идеей легионеров было формирование качественно новой нации для управления страной. Каждый легионер имел жить с ощущением внутренней связи между прошлым и будущим румынского народа.

В 1938 году Кодряну и 13 его товарищей по приказу короля арестованы и казнены в безлюдной сельской местности. Преемником Кодряну стал Хория Сима. Но восстановить дисциплину и структурированность "Железной Гвардии" ему не удалось.

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После захвата генералом Ионом Антонеску власти румынского короля Кароля II заставили отречься от престола и эмигрировать за границу. Антонеску строил государство за итало-немецким образцом, поддерживал фашистские Италию и Германию. При режиме Антонеску Кодряну был признан выдающимся деятелем, однако деятельность движения восстановлена ​​ни была.

После окончания второй мировой по приговору народного трибунала Бухареста Антонеску расстреляли. Движение прекратило существование навсегда.

В Праге прошла сорокотысячная демонстрация чешских студентов 17 ноября 1989 года. Чешская полиция жестоко разогнала студентов. За неделю манифесты получилось 75% населения Чехословакии. В историю революция вошла под названием "Бархатная". Коммунистическое правительство ушло в отставку, а новым президентом стал драматург, лидер оппозиции Вацлав Гавел.

Автор: Ольга Васькив
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