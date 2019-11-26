Экстремисты выгнали короля из страны

27 ноября 1940 года экстремисты из профашистского движения "Железная гвардия" арестовали и убили более 60 последователей и соратников короля.
"Железная Гвардия" - правая политическая организация орденского типа, действовавшей в Румынии в межвоенный период. Основана Кодряну 24 июля 1927 как "Легион Архангела Михаила". Основной идеей легионеров было формирование качественно новой нации для управления страной. Каждый легионер имел жить с ощущением внутренней связи между прошлым и будущим румынского народа.
В 1938 году Кодряну и 13 его товарищей по приказу короля арестованы и казнены в безлюдной сельской местности. Преемником Кодряну стал Хория Сима. Но восстановить дисциплину и структурированность "Железной Гвардии" ему не удалось.
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После захвата генералом Ионом Антонеску власти румынского короля Кароля II заставили отречься от престола и эмигрировать за границу. Антонеску строил государство за итало-немецким образцом, поддерживал фашистские Италию и Германию. При режиме Антонеску Кодряну был признан выдающимся деятелем, однако деятельность движения восстановлена ни была.
После окончания второй мировой по приговору народного трибунала Бухареста Антонеску расстреляли. Движение прекратило существование навсегда.
В Праге прошла сорокотысячная демонстрация чешских студентов 17 ноября 1989 года. Чешская полиция жестоко разогнала студентов. За неделю манифесты получилось 75% населения Чехословакии. В историю революция вошла под названием "Бархатная". Коммунистическое правительство ушло в отставку, а новым президентом стал драматург, лидер оппозиции Вацлав Гавел.
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