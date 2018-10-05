Джон Леннон: "Я всегда был фриком"

Известный британский рок-музыкант, певец, основатель и участник группы "The Beatles", один из самых влиятельных музыкантов XX века родился 9 октября 1940 года как раз во время налета немецкой авиации на Ливерпуль. При рождении мальчик получил имя Джон Уинстон Леннон. Второе имя ему дали в честь британского премьера Уинстона Черчилля.

После рождения Джона его родители разошлись. Когда мать будущей звезды снова устроила свою личную жизнь, 4-летнего ребенка отдали на воспитание тете Мими и ее мужу Джорджу Смиту. Будучи бездетными, они с радостью воспитывали Джона.

Тетушка Мими была очень суровой и не одобряла увлечения ребенка музыкой. Она часто повторяла: "Гитара - хорошая вещь, но она не поможет тебе заработать на жизнь".

Но оказалось все совсем наоборот. За несколько лет Леннон приобрел своей тете шикарную виллу.

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Когда в середине 50-х годов Англию догнал бум рок-н-ролла, подростки на каждом шагу стали создавать собственные группы. Не остался в стороне и юный Леннон. Он организовал коллектив "The Quarrymen", название ему дала школа, в которой учились все его участники. Через год к группе присоединился Пол Маккартни, который вскоре привел Джорджа Харрисона, который учился вместе с ним.

Когда Джону ему было 18, его мать переходила дорогу, й ее сбил пьяный офицер полиции. Смерть Джулии стала для Леннона тяжелейшим потрясением. Позже он посвятил ей несколько песен - "Julia", "Mother" и "My mummy's dead".

В 1959 году появляется новое название группы Джона Леннона - Beatles. (Жуки). К ним присоединился Ринго Стар. В 60-х мир захлестнула волна битломании.

Джон Леннон до 25 лет получил от жизни все, что только можно хотеть: стал мультимиллионером, имел несколько имений. В одном было более 100 комнат. От славы у него кружилась голова.

"Христианство уйдет. Оно исчезнет и усохнет. Не нужно спорить; я прав и будущее это докажет. Сейчас мы более популярны, чем Иисус. Он был ничего, но его последователи тупы и заурядны. И именно их извращение губит христианство во мне".

В Великобритании на эти слова не обратили внимания, а вот в США начался скандал. Публично уничтожали пластинки "Битлз", песни группы перестали транслировать по радио. Леннона угрожали убить. Он публично извинился.. С тех пор все чаще впадал в депрессию. Срывал злость на молодой жене Синтии, на которой женился, когда та забеременела. Его раздражало все: роскошный дом, "битлы", которые из музыкантов превращались в богатых обывателей, обремененных семьями. Начал пить, гулять с женщинами, пробовать наркотики. В одной из комнат стояла белая фармацевтическая ступка и пестик, с помощью которых Джон смешивал "наркоту". На несколько недель погружался в состояние такого транса, видел только черный и белый цвета.

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На одной из выставок абстрактного искусства Джон Леннон познакомился со старшей на семь лет японской художницей Йоко Оно.

"Какая-то чушь, а не творчество", - вечером поделился впечатлениями с Синтией.

Йоко Оно же запишет в дневнике: "Наконец я встретила мужчину, которого смогла бы полюбить". Йоко - замужем, мать 7-летней дочери - шлет ему открытки с загадочными надписями: "Танцуй", "Дыши", "Смотри на огне до рассвета". Потом начала надоедать звонками. Леннон несколько раз менял номер телефона. Зато художница принялась писать письма. Угрожала в них, что прикует себя к воротам цепями, если ее не пустят к Джону: "Ты моя последняя надежда. Я больше так не могу. Если ты меня не поддержишь, я убью себя". А раз она влезла на сиденье "Ролл-Ройса" Леннонов и уселась между супругами.

Через полгода Синтия застала на кухне своего дома Йоко. Та в ее шелковом халате сидела и пила чай. Японка добилась своего: Леннон объявил о разводе, своего сына Джулиана назвал "плодом пьяного зачатия" и целыми днями сидел у Йоко.

"Это человек, с которым я мог договориться или разругаться, как с давним приятелем, но с которым я еще мог заниматься любовью, и который мог погладить меня по голове, когда я уставал, болел или впадал в депрессию. Который мог заменить мне мать. В общем это было так, будто я выиграл большой приз, - рассказывал позже. - Мы одна душа в двух телах".

Под влиянием Йоко он начал носить круглые очки, которые стали частью его образа. Вторая жена начала формировать другого Леннона, не связанного с "Битлз" музыканта. Ее обвиняли и до сих пор обвиняют в распаде группы.

"Йоко вытащила меня из гнилого болота, - заступался за нее Джон. - Она помогла мне почувствовать, что я окружен рабами и подхалимами, заинтересованными в том, чтобы ничего не менялось. А это смерть".

В 1969-м в Амстердаме Йоко и Джон заявили, что дадут интервью в постели. Восемь дней в украшенном белыми цветами номере отеля они сидели в белых пижамах и говорили о мире. Все эти дни двери помещения были растворенными настежь. Зайти мог любой.

"Генри Форд знал, как продавать автомобили с помощью рекламы, - говорил Леннон. - Я и Йоко продавали "мир". Кому-то это казалось смешным, но многие начали задумываться".

Песни музыканта тоже приобретают политическую окраску.

Крестным отцом их общего с Йоко сына Шона стал Элтон Джон. После его рождения Джон заявил, что на пять лет прекращает музыкальную карьеру и воспитывать малыша. Он кормил сына, купал, одевал, читал ему книги, играл с ним. Больше всего не любил менять пеленки, но и это делал сам, хотя имел 20 человек прислуги. Делами занималась Йоко. Она купила пять квартир в их доме, два огромных имения, 250 коров, пастбище, яхту, доходные дома. Джон боялся банкиров и адвокатов, а Йоко разговаривала с ними на равных.

"Им палец в рот не клади, так и откусить могут, - говорил. - А с ней этот номер не пройдет".

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"Я могу быть и один, без Йоко, но тогда у меня просто не будет желания быть. Нет ни одной причины на земле, почему я должен быть один, без Йоко. Нет ничего более важного, чем наши отношения, ничего. И мы наслаждаемся тем, что мы вместе. Мы могли бы жить отдельно, но тогда для чего жить? Я не собираюсь жертвовать любовью, настоящей любовью ради какой-нибудь шлюхи или друга, или бизнеса, потому что в конце концов мы окажемся порознь, чего не хочет ни один из нас. И вы не сможете заполнить кровать своими поклонницами. Это не работает. Я не хочу быть свингером. Я уже прошел через все это, и скажу, что нет ничего лучше, чем иметь кого-то одного, кто любит вас", - делился.

Несколько лет Леннон вел здоровый образ жизни, стал вегетарианцем. В 40 выпустил пластинку "Двойная фантазия".

"Верю, что жизнь только начинается в 40 лет. Мне интересно жить, впереди еще не одно творческое десятилетие. Хочу пересечь на яхте Атлантический океан, поехать в турне Британией".

8 декабря 1980 он дал несколько автографов. В частности мрачном мужчине по имени Марк Чепмен. Вечером Джон с Йоко возвращались со студии звукозаписи. Чепмен пять раз выстрелил в музыканта. Через 2 мин. Леннона отвезли в больницу. Он умер от потери крови.

Марк Чэпмен страдал шизофренией. Он подражал своему кумиру, даже женился на японке. А когда в начале декабря прочитал статью в журнале "Ексвайр", что Джон Леннон - "совесть эпохи", стал бизнесменом, Чемпен отчаялся в своем идоле и решил убить его. Отбывает пожизненное наказание. Десять раз просил о досрочном освобождении. Все просьбы отклонили.

Цитаты Джона Леннона:

Любовь — это все, что вам нужно, но она требует усилий.

Любовь — это как прекрасное растение. Вы не можете просто принять его, засунуть в шкаф и думать, что оно будет там расти само по себе. Вы должны его поливать. Вы должны действительно заботиться о нем и лелеять каждый день.

Любовь похожа на цветок — вы должны позволить ему вырасти.

Мы можем найти Бога внутри себя.

Я верю в Бога, но не как в какую-то вещь, не как в старика в небе. Я верю, что то, что люди называют Богом, живет внутри всех нас.

Я верю, что Иисус, Мохаммед, Будда и все остальные говорили правду. Просто перевод до нас дошел не совсем верный.

Мы должны быть тем, кто мы есть.

Я не собираюсь менять способ видения или мироощущения, чтобы соответствовать чему-либо. Я всегда был фриком. Я был фриком всю свою жизнь, и я живу с этим, ну, вы понимаете. Я один из этих странных людей.

Неважно, какой длины мои волосы или какого цвета моя кожа, мужчина я или женщина. Это все не имеет значения.

Странно не быть странным.

Вам не нужен человек, который скажет, кто вы такой. Вы тот, кем вы являетесь!

Я не боюсь смерти, потому что не верю в нее. Это просто как выйти из одного автомобиля и сесть в другой.