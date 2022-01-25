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среда, 26 января 2022 08:20

Два дня ждали помощи: в Черном море затонул теплоход

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Два дня ждали помощи: в Черном море затонул теплоход
Память Меркурия" пошла ко дну через 10 мин. Спасательная операция была объявлена ​​только 28 января. ФОТО:https://investigator.org.ua

В Черном море 26 января 2001 года затонул украинский теплоход "Память Меркурия". Перегруженное судно совершало коммерческий рейс из Стамбула в Евпаторию. Погибли 3 члена команды и 5 пассажиров, пропали без вести 4 члена команды и 8 пассажиров, потерян теплоход и груз.

На борту находилось 52 человека – 27 членов экипажа и 25 пассажиров. По версии следствия и показаниям очевидцев, "Память Меркурия" приняла на борт в порту Стамбула 329,6 т груза, что на 129,6 т больше, чем предусмотрено. По заключению экспертизы, непосредственной причиной гибели судна стали "потеря устойчивости в сочетании с нарушением водонепроницаемости внешнего контура в связи с его перегрузкой, неправильным размещением груза и неправильным производством балластных операций".

"Память Меркурия" должна была двигаться вдоль береговой линии, как это предусмотрено для судов ее категории. Однако желая сократить расстояние, старенький теплоход двинулся напрямик. Когда судно начало тонуть – команда спустила плоты на воду. Корабль пошел ко дну через 10 мин. 20 человек погибли, тела 5 из них так и не были найдены.

Люди почти два дня провели на плотах в ледяной воде. Спасательная операция была объявлена ​​только 28 января. Сигнал бедствия по неизвестным причинам не дошел до спасателей.

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Государственная межведомственная комиссия причиной крушения и гибели людей назвала нарушение правил мореплавания со стороны капитана судна, а также портовых властей Стамбула и Евпатории.

Потерпевшие – родственники погибших в катастрофе, члены экипажа и пассажиры 10 лет ждали вердикта суда. В В апреле 2012-го суд Нахимовского района Севастополя вынес оправдательный приговор капитану теплохода. А пострадавшим отказали в удовлетворении материального и морального ущерба на 7,6 млн грн.

В Черном море 7 ноября 1941-го судно "Армения" ушло под воду через четыре минуты. В него попала торпеда, погибло около 5 тыс. человек. Поиски судна в Черном море начались только в 2000-х.

"Армению" искали экспедиции трех стран – Украины, США и, впоследствии, России. В марте 2020-го на глубине 1,5 км в 30 км от Ялты нашли корпус теплохода "Армения".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
26
января

Два дня ждали помощи: в Черном море затонул теплоход

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