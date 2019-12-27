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воскресенье, 29 декабря 2019 08:20

Драматурга единогласно избрано президентом страны

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Драматурга единогласно избрано президентом страны
Писатель Вацлав Гавел известен за драмы в духе театра абсурда. Фото: www.legaltechnique.org

Федеральное собрание Чехословакии единогласно избрали писателя и диссидента Вацлава Гавела президентом страны 29 декабря 1989. года. Коммунистическое правительство ушло в отставку после Бархатной революции в ноябре того же года.

В Праге прошла сорокотысячная демонстрация чешских студентов 17 ноября 1989 года. Чешская полиция жестоко разогнала студентов. За неделю манифесты пришло 75% населения Чехословакии. В историю революция вошла под названием "Бархатная".

К забастовке присоединились члены художественных и литературных объединений, организаций и учреждений. Активисты создали Гражданский форум - объединение демократических сил. В его составе были независимые организации, представители церквей и обычные граждане. Представители власти встретились с лидером Вацлавом Гавелом, начались переговоры. Через неделю после начала революции руководство Коммунистической партии во главе с Милошем Якеш подало в отставку. Затем оставил власть и президент Густав Гусак.

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Как писатель Вацлав Гавел известен по драмах в духе театра абсурда. Был одним из основателей инициативы в защиту гражданских прав "Хартия 77". На 5 лет его лишили свободы за это. В 1989 году избран президентом Чехословакии. Поддерживал стремление страны к парламентской демократии и политических структур западной цивилизации. Не смог предотвратить распад Чехословакии. С 1993 отбыл два срока президентом Чешской Республики, которую вывел из членства в Варшавском договоре и привел в НАТО. Настаивал на вступлении Чешской Республики в Европейский Союз. Умер 2011-го.

Священник Ласло Текеша публично выступил против режима Николае Чаушеску в церкви румынского города Тимишоара. После этого его арестовали военные. 16 декабря 1989 протесты в защиту духовника превратились в демонстрацию под лозунгами "Долой Чаушеску!".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
29
декабря

Драматурга единогласно избрано президентом страны

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