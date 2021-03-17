Единственным президентом Крыма был пророссийский политик Юрий Мешков. Фото: ТАСС

17 марта 1995 в Украине отменили должность президента Крыма.

Верховная Рада Крыма основала эту должность 13 октября 1993 года. Тогда она называлась "президент Республики Крым".

ВР Крыма приняла собственную конституцию. Объявила полуостров автономным государством в составе Украины. Верховная Рада Украины признала Республику Крым автономной составной частью Украины, которая может самостоятельно решать вопросы, предусмотренные Конституцией и законами Украины.

На январь 1994-го назначили выборы президента. На них баллотировались члены пророссийских организаций или беспартийные. Крымский парламент отказался регистрировать представителей Народного руха Украины. Во 2-м туре выборов победил член блока "Россия" Юрий Мешков. Получил почти 73% голосов.

Мешков обещал ввести в Крыму рубль, предоставить жителям российское гражданство и перейти на московское время. Из-за противодействия украинских властей и крымской оппозиции смог лишь перевести время. Он пригласил на должность вице-премьера крымского правительства российского экономиста Евгения Сабурова. Тот имел российское гражданство. Это стало поводом отставки Сабурова Кабмином Украины.

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Спикером ВР Крыма Мешков назначил Сергея Цекова. С ним не смог найти общий язык. Одновременно и Цеков, и Мешков написали президенту Украины Леониду Кучме жалобы друг на друга. Украинская власть воспользовалась этим. Назначили новое правительство и лишили президента Крыма части полномочий. Позже должность президента Крыма отменили.

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков ушел из жизни 29 сентября 2019 года в больнице в городе Красногорск Московской области. Ему было 73 года. Дочь рассказала агентству, что ее отца перевели в реанимацию после того, как в выходные его оставили без присмотра врачей. Она хотела перевести его из Красногорска в больницу Москвы.