"Доклад вызвал шумные аплодисменты" - на всероссийском съезде делегат выступил на украинском языке

 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 630
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Просмотров: 351
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18261
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3663
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 900
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6759
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 963
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 819
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 603
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
6
11
15
22
5
Показали документы УПА, найденные в бидоне
Показали документы УПА, найденные в бидоне
Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана
Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана
Как городок в Карпатах пережил бои между австрийцами и русскими во время Первой мировой войны - подборка фото
Как городок в Карпатах пережил бои между австрийцами и русскими во время Первой мировой войны - подборка фото
В кабаке и на рыбалке - какими видели белорусов издатели популярного журнала 1882 года
В кабаке и на рыбалке - какими видели белорусов издатели популярного журнала 1882 года
Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны
Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны
Видео
Все видео
Монеты и амфоры - на юге Украины откопали улицу римского периода
Монеты и амфоры - на юге Украины откопали улицу римского периода
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы
Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы
Раскопали склад, в который люди сносили налоги
Раскопали склад, в который люди сносили налоги
Как выглядит немецкая подводная лодка, затонувшая 75 лет назад
Как выглядит немецкая подводная лодка, затонувшая 75 лет назад
Интервью
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 630
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6759
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 711
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 603
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1530
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
среда, 05 августа 2020 11:49

"Доклад вызвал шумные аплодисменты" - на всероссийском съезде делегат выступил на украинском языке

  Комментировать
Автор: svoboda.fm
  Сергей Шелухин рассказал о происхождении названия "Украина" во время XIV Всероссийского археологического съезда
Сергей Шелухин рассказал о происхождении названия "Украина" во время XIV Всероссийского археологического съезда
Юрист Сергей Шелухин выступил на XIV Всероссийском археологическом съезде в Чернигове 5 августа 1908-го с докладом "О древности и государственно-правовом значении названия "Украина". Впервые в истории съездов сделал это на украинском языке.

Приехал он как делегат от научной секции одесской "Просвіти". Выступление имело огромный успех. Показало уровень украинского языка не как "наречия", а самодостаточного в науке на форуме ученых.

"Доклад Шелухина вызвал шумные, долго не смолкавшие аплодисменты", - писала газета "Одесские новости".

После Чернигова Сергея Шелухина избрали действительным членом Одесского археологического общества. Во всех своих выступлениях, трудах, статьях он доказывал, что вклад украинства в общеславянскую историю, культуру огромен.

Автор: ukrainepravo.com
  Сергей Шелухин (1964-1938) после юридического факультета Киевского университета работал судьей и прокурором в Каменце-Подольском, Кишиневе и Одессе. 1918 года стал министром судебных дел в Киеве. Возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией и участвовал в роботе мирной конференции в Париже
Сергей Шелухин (1964-1938) после юридического факультета Киевского университета работал судьей и прокурором в Каменце-Подольском, Кишиневе и Одессе. 1918 года стал министром судебных дел в Киеве. Возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией и участвовал в роботе мирной конференции в Париже

Собрание в Чернигове было посвящено 1000-летию первого летописного упоминания о городе. На него съехались ведущие ученые Российской империи. Проведение этого съезда в Чернигове было событием века. Ранее археологические съезды проходили в крупных городах Российской империи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему украинец в большом городе переходил на русский

Сохранилась заметка о том, как было много желающих попасть на выставку, посвященную археологическому съезду. Они создавали ажиотаж, нарушали дисциплину, потому что действовала жесткая система пропуска. За время проведения съезда ее посетило более 10 тыс. человек.

Автор: pinimg.com
  Заседание XIV Всероссийского археологического съезда в Чернигове проходило в Доме дворянского собрания на протяжении 1-12 августа 1908 года
Заседание XIV Всероссийского археологического съезда в Чернигове проходило в Доме дворянского собрания на протяжении 1-12 августа 1908 года
В Киевский цензурный комитет министр внутренних дел Российской империи Петр Валуев 30 июля 1863-го послал тайный циркуляр против украинского языка и украинских изданий, известный как Валуевский указ.

Глава имперского МВД Петр Валуев утвердил предписание для цензурных комитетов о приостановлении печати "на малороссийском языке" литературы религиозной, учебной и предназначенной для начального чтения. Для царской власти было невыносимым распространение украинского языка в Украине. Также документ отрицал существование его самого.
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Доклад вызвал шумные аплодисменты" - на всероссийском съезде делегат выступил на украинском языке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

Недовольные властью создали армию

"Доклад вызвал шумные аплодисменты" - на всероссийском съезде делегат выступил на украинском языке

Начался Большой террор

Киноактрису нашли мертвой в ее доме

Самое читаемое
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика Просмотров: 8748
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
20
 Просмотров: 8694
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
9
 Просмотров: 8667
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
7
 1 Просмотров: 8505
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
 Просмотров: 5643
История
Недовольные властью создали армию
Недовольные властью создали армию
 Просмотров: 90
Начался Большой террор
Начался Большой террор
 Просмотров: 576
Киноактрису нашли мертвой в ее доме
Киноактрису нашли мертвой в ее доме
 Просмотров: 783
В озере нашли ящик для принесения жертв
В озере нашли ящик для принесения жертв Просмотров: 297
На берегу реки откопали лодку племени, убившего киевского князя Игоря
На берегу реки откопали лодку племени, убившего киевского князя Игоря Просмотров: 1827
Больше всего комментируют
12
Самолет Путина приземлился в Крыму. Ранее туда прибыл Медведчук - СМИ
9
Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
6
Не так, как раньше: президентство Зеленского повлияло на популярность "Квартала 95"
4
События на Донбассе развиваются не по украинскому сценарию - Елисеев
4
Пальчевский не пришел на "мужской разговор" с Ницоем, хотя сам его вызвал
Голосов: 540
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua