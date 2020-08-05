"Доклад вызвал шумные аплодисменты" - на всероссийском съезде делегат выступил на украинском языке

Автор: svoboda.fm Сергей Шелухин рассказал о происхождении названия "Украина" во время XIV Всероссийского археологического съезда

Юрист Сергей Шелухин выступил на XIV Всероссийском археологическом съезде в Чернигове 5 августа 1908-го с докладом "О древности и государственно-правовом значении названия "Украина". Впервые в истории съездов сделал это на украинском языке.

Приехал он как делегат от научной секции одесской "Просвіти". Выступление имело огромный успех. Показало уровень украинского языка не как "наречия", а самодостаточного в науке на форуме ученых.

"Доклад Шелухина вызвал шумные, долго не смолкавшие аплодисменты", - писала газета "Одесские новости".

После Чернигова Сергея Шелухина избрали действительным членом Одесского археологического общества. Во всех своих выступлениях, трудах, статьях он доказывал, что вклад украинства в общеславянскую историю, культуру огромен.

Автор: ukrainepravo.com Сергей Шелухин (1964-1938) после юридического факультета Киевского университета работал судьей и прокурором в Каменце-Подольском, Кишиневе и Одессе. 1918 года стал министром судебных дел в Киеве. Возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией и участвовал в роботе мирной конференции в Париже

Собрание в Чернигове было посвящено 1000-летию первого летописного упоминания о городе. На него съехались ведущие ученые Российской империи. Проведение этого съезда в Чернигове было событием века. Ранее археологические съезды проходили в крупных городах Российской империи.

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Сохранилась заметка о том, как было много желающих попасть на выставку, посвященную археологическому съезду. Они создавали ажиотаж, нарушали дисциплину, потому что действовала жесткая система пропуска. За время проведения съезда ее посетило более 10 тыс. человек.

Автор: pinimg.com Заседание XIV Всероссийского археологического съезда в Чернигове проходило в Доме дворянского собрания на протяжении 1-12 августа 1908 года





Глава имперского МВД Петр Валуев утвердил предписание для цензурных комитетов о приостановлении печати "на малороссийском языке" литературы религиозной, учебной и предназначенной для начального чтения. В Киевский цензурный комитет министр внутренних дел Российской империи Петр Валуев 30 июля 1863-го послал тайный циркуляр против украинского языка и украинских изданий, известный как Валуевский указ.Глава имперского МВД Петр Валуев утвердил предписание для цензурных комитетов о приостановлении печати "на малороссийском языке" литературы религиозной, учебной и предназначенной для начального чтения. Для царской власти было невыносимым распространение украинского языка в Украине. Также документ отрицал существование его самого.