Циркуляр продолжил русификацию украинцев

Валуевский циркуляр подписали 18 июля 1863-го. Фото: Иллюстрированная энциклопедия Украины

В Киевский цензурный комитет министр внутренних дел Российской империи Петр Валуев 30 июля 1863-го послал тайный циркуляр против украинского языка и украинских изданий, известный как Валуевский указ.

Глава имперского МВД Петр Валуев утвердил предписание для цензурных комитетов о приостановлении печати малороссийском языке литературы религиозной, учебной и предназначенной для начального чтения. Для царской власти было невыносимым распространения украинского языка в Украине. Также документ отрицал существование его самого.

К пропуска цензурой разрешались "только такие произведения на этом языке, которые принадлежат к области изящной литературы". Окончательное решение предполагалось принять после согласования вопроса с министерством образования и Синодом.

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Валуевский циркуляр продолжил политику репрессий и русификации населения Украины в Российской империи. Он поставил украинскую литературу вне закона.

"Большинство малороссов сами довольно основательно доказывают, что никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может, и что наречие их, употребляемое простонародьем, есть тот же русский язык, испорченный влиянием на него Польши", - известная цитата из циркуляра министра внутренних дел Российской империи Петра Валуева.

За 7 лет после появления Валуевского циркуляра в Российской империи вышло всего 23 украинских книги - столько же, сколько за 1862-й.

Российский император Александр II подписал в немецком городе Эмс тайный указ о запрете украинского языка 30 мая в 1876 году. Документ дополнял основные положения предыдущего антиукраинского Валуевского циркуляра.