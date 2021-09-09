Доказали принесение в жертву людей перед началом строительства в древности

В древней Корее приносили жертвы во время строительства Фото: CULTURAL HERITAGE ADMINISTRATION

Южнокорейские археологи доказали, что в древности при строительстве замков проводили церемонии жертвоприношения. Ранее в Корее это считали лишь страшными мифами.

Остатки людей, принесенных в жертву, обнаружили во время проведения раскопок в дворце правителя Вольсон, что в Кёнджу. Его построили в 101 году во время правления династии Силла и постоянно достраивали, сообщает Korea JoongAng Daily.

Скелеты мужчины и женщины V в. лежали лицом к небу рядом с задним входом во дворец. При жизни им было около 50 лет. Эти остатки раскопали еще в 2017-м.

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Недавно недалеко от первого места обнаружили останки еще одной женщины в возрасте около 20 лет. Археолог Чан Ки Мэн рассказал, что на ее костях отсутствовали следы любой борьбы.

Специалисты отмечают, что эти люди принадлежали к низшим слоям, поскольку все были довольно низкорослыми и имели дисбаланс в питании, судя по состоянию зубов.

Также во время раскопок нашли останки животных и предметы, которые использовали для обрядов. Когда завершали строительство фундамента, брались за укрепление почвы. Жертвы, по поверьям, были необходимы, чтобы в будущем крепость выстояла.

В 2020 году в китайской провинции Хэнань археологи обнаружили большое количество гробниц и жертвенных захоронений. Их датировали поздним периодом правления династии Шан. Это 1600-1046 годы до нашей эры. В гробницах археологи обнаружили следы жестоких похоронных обрядов. В жертвенной яме нашли останки человека. Его похоронили на коленях, со скрещенными на груди руками. Предполагали, что жертву обезглавили. Поза свидетельствовала о том, что человека могли убить по его же согласию. Он мог быть слугой вельможи и отдать свою жизнь для сопровождения в потусторонний мир своего хозяина. Практика жертвоприношения людей и животных в ямах была распространена в древнем Китае.