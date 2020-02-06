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четверг, 06 февраля 2020 11:34

Договорились об ограничении флота

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Договорились об ограничении флота
Японцы спускают на воду авианосец "Акаги", 1925 год. Корабль перестроили из линейного по "Договору пяти государств" Фото: thoughtco.com

Договор пяти государств подписали 6 февраля 1922 года по результатам конференции в Вашингтоне. Великобритания, США, Франция, Италия и Япония согласились ограничить собственные морские вооружения.

После Первой мировой войны страны-победительницы начали новую гонку вооружений. Предчувствовали возможные военные конфликты и активно строили большие корабли, проектировали большие пушки, что вызвало ряд проблем. Японский флот превзошел корабли США технически. Кроме того, крупные американские суда не могли пройти через Панамский канал - это не позволяло быстро перебрасывать корабли между Тихим и Атлантическим океанами. Огромные финансовые трудности по содержанию кораблей имела Великобритания и Япония. Именно поэтому стороны пошли на компромисс.

Соглашение впервые установило понятие "стандартное водоизмещение корабля". Под ним имели в виду общее водоизмещение вооруженного корабля без топлива. Теперь максимальный общий тоннаж линкоров для США и Великобритании должен был составлять 525 т, для Японии — 315 т, для Франции и Италии — 175 т. Государства не могли строить корабли тоннажем более 35 т и ставить на них пушки свыше 406 мм. При этом могли сохранить некоторые уже имеющиеся корабли с такими показателями, остальные обязались утилизировать.

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Максимальное водоизмещение авианосцев устанавливалась на уровне 135, 81 и 60 т соответственно. Каждый из них не должен был превышать 27 т. Страны-участницы могли построить 1 авианосец вместо 2-х утилизированных линкоров, что дало значительный толчок к развитию такого типа кораблей. Не воспользовалась возможностями только Италия.

Договор запрещал участникам строить укрепления и военно морские базы на определенных территориях. Он закрепил реальное соотношение морских сил, которое образовалось в начале 1920-х. Великобритания отказалась от древнего принципа "двух флотов", когда флот Англии должен превышать флот двух меньших морских держав. США, которые навязали соглашение, признавались ведущей морской державой. Отказ от строительства новых военных баз США и Великобританией в Тихом океане обеспечило Японии стратегические преимущества, которыми она успешно и агрессивно воспользуется в начале Второй мировой войны.

Вашингтонская конференция по ограничению вооружений и решения проблем Дальнего Востока и бассейна Тихого океана начала работу 12 ноября 1921-го по инициативе США. Участие приняли США, Великобритания, Республика Китай, Японская империя, Французская республика, Королевство Италия, Нидерланды, Бельгия и Португальская республика. До 6 февраля стороны заключили Договоры четырех, пяти и девяти государств и переделили колониальные владения и сферы влияния, некогда принадлежавшие странам, проигравшим в Первой мировой войне.

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Дата
06
февраля

Договорились об ограничении флота

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