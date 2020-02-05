Договорились о новом сигнале бедствия

Радист передает сигнал SOS по телеграфу азбукой Морзе. Фото: pb.pl

Сигнал SOS впервые был предложен как международный сигнал бедствия 7 февраля 1906-го. Сигнал является последовательностью трех точек, трех тире, трех точек, передаваемых без пауз между буквами. К тому времени использовались несколько различных сигналов.

Большинство английских радистов в то время работали раньше на железнодорожном телеграфе. А там сигналом бедствия были буквы CQ. Английские радисты и на пароходах применяли этот сигнал. За передачу CQ без приказа капитана радист подвергался серьезному наказанию. Затем к CQ добавили третью букву D - первая буква английского слова distress - горе, беда.

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В 1906 году собралась вторая конференция по беспроводной телеграфии. Она была уже очень многолюдной, тридцать государств прислали своих представителей. Американцы предложили буквы NС, обозначающие беда, немцы же настаивали на SOE. Буква S передается тремя точками и за своей простоты была выбрана для первой трансатлантической передачи. Остановились на SOS. Сигнал не является аббревиатурой. Это просто случайно выбранная последовательность. Фразы, которые часто связывают с этим сигналом, такие как англ. Save Our Souls - спасите наши души, Save Our Ship - спасите наш корабль.

21 августа 1909 года впервые в мире был передан сигнал SOS. Его отправил американских пароход, который потерял ход и лег в дрейф. Сигнал приняли на острове Хаттерас в объединенной компании беспроволочного телеграфа и передали в пароходную компанию.

Американский изобретатель Томас Эдисон 21 октября 1879 закончил работу над лампочкой накаливания с угольной нитью. Это стало одним из величайших изобретений XIX века.