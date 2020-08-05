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среда, 05 августа 2020 15:49

Добывали нефть и танцевали - как жили в Галичине 90 лет назад
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Нефтяные вышки и месторождения в Бориславе
Фото: t1.ua
Пляж в Трускавце
Иезуитский конвикт в Хырове
Участники Львовского аэроклуба
Фрагмент улицы в Жовкве

Показали фото, сделанные на территории городов и сел Львовского воеводства.

Его образовали 3 декабря 1920 года в Польще из города Львова, 19 уездов Восточной Галиции и 8 уездов Западной Галиции. По переписи населения в 1931 году, в воеводстве проживали 3,1 млн человек. В 1939 году 16 восточных уездов, в которых проживало 1,8 млн человек, отошли к СССР, пишет T1.ua.

На фотографиях можно увидеть такие населенный пункты, как Борислав, Трускавец, Хиров, Дрогобыч, Городок, Жовква, Старый Самбор и их жителей.

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Опубликовали фото открытия туберкулезного санатория в местности Голоско на севере Львова. Фото датируются 1910 годом. Их сделал неизвестный фотограф. Инициатором открытия санатория был председатель Общества борьбы с туберкулезом Юзеф Вичковский.

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