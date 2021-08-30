Для одесского архива на аукционе выкупили документы по истории города

Хромов выкупил документы, касающиеся завода "Кинап". Фото: istpravda.com.ua

Председатель Держархивслужбы Анатолий Хромов выкупил на интернет-аукционе старые документы.

Они касаются истории Одессы, написал он в Facebook.

"Опять передаю на хранение в Государственный архив Одесской области еще 30 документов за 1936 год, которые сформированы в два дела.

Это последние дела, найденные мной на интернет-площадках относительно Одесского завода "Кинап", они логически и хронологически продолжают переданные ранее и пополнят Национальный архивный фонд Украины.

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Документы содержат сотни фамилий сотрудников и бесспорно пригодятся всем, кто ищет своих предков среди одесситов", - говорится в сообщении.

В советские времена на заводе "Кинап" производили устройства для кинотеатров и клубов.

Архивы из оккупированного Крыма сделали доступными онлайн. "Вместе с американской корпорацией Family Search International мы создали отдельную рубрику на официальном сайте Государственной архивной службы Украины с предоставлением онлайн-доступа к около 400 тысяч копий документов Национального архивного фонда архивных учреждений Автономной Республики Крым", - отметил председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.