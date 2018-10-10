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среда, 10 октября 2018 11:54

Детская площадка и лазерное шоу - День защитника отметят историческим фестивалем в Киеве

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Украинский институт национальной памяти отмечает День защитника Украины фестивалем "История:UA".

13 октября в парке Шевченко и Красном корпусе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко состоятся презентации, лекции известных историков, книжные выставки, детская площадка, концерт украинских звезд и световое лазерное шоу.

"Приглашаем всех отметить День защитника Украины с нами. Этот день еще достаточно новый в нашем календаре. И мы надеемся, что предложенный нами познавательно-развлекательный формат станет традиционным для его празднования", - отметил на пресс-конференции председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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Автор: УІНП
  Мероприятия от УИНП ко Дню защитника
Мероприятия от УИНП ко Дню защитника

Фестиваль завершится гала-концертом с участием Кристины Панасюк, групп "Тень Солнца" и "Тартак", а также участников проекта "Песни войны" - дуэтов известных артистов и участников боевых действий. Перед выступлением "Тартака" на стене Красного корпуса университета зрители смогут увидеть световое лазерное шоу "История украинского войска", где за 3 минуты можно будет проследить генезис украинских защитников от дружинников князя Святослава до современных бойцов ВСУ.

14 октября в Украине отмечают сразу 4 праздника и памятных дня. Православная церковь празднует день Покрова Пресвятой Богородицы. С 1999-го - это и День украинского казачества. Также уже более полувека этот день считается датой создания Украинской повстанческой армии.

С 2015-го в этот день празднуют День защитника Украины. День стал выходным. Праздник заменил советско-российское 23 февраля.

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