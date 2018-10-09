В Киеве стартовал масштабный турнир среди ветеранов АТО

Фото: ФК "Динамо" Киев

На учебно-тренировочной базе "Динамо" состоялось открытие финального этапа Кубка Героев АТО 2018 года.

На церемонии присутствовали все команды-участницы, а также был положен старт группового этапа турнира, который будет сыгран с 7 по 9 октября в Чапаевке и ДЮСШ "Динамо" на Нивках.

Своими впечатлениями от турнира поделился президент Федерации футбола города Киева Игорь Кочетов:

"Этот турнир вышел на очень высокий уровень. Мне даже кажется, что в нем участвует большое количество профессионально подготовленных футболистов - настолько серьезный уровень игры они демонстрируют. Хочу отметить высокий уровень организации турнира. Проведению турнира способствуют, создавая условия для участников турнира, команд и игроков, все руководители ведомств всего оборонного сектора.

Федерация футбола города Киева еще осенью 2014 вместе с ветеранами киевского "Динамо" провела в Северодонецке первый матч с командой Министерства обороны Украины, начав этот турнир. Я очень рад, что активисты, такие как Руслан Руденко, поддержали эту инициативу, создав такое яркое явление, как Кубок героев АТО.

Руководство киевского "Динамо" на протяжении четырех лет направляло немало усилий на организацию и помощь развитию этой Федерации. И я очень благодарен, в первую очередь, президенту ФК "Динамо" Киев, который не только создает условия для проведения этих соревнований, а еще и поддержал акцию "Мой папа - герой!". Надевая футболки с этой надписью, дети тем самым подтверждают, что в каждом сердце есть отзыв этого события ", - сказал президент Федерации футбола города Киева Игорь Кочетов.

Кроме того, в этот же день состоится благотворительный концерт, специальным музыкальным гостем которого станет группа ElienMak, сообщает официальный сайт "Динамо" Киев.

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В соревновании принимают участие 24 команды - победители региональных лиг, которые разделены на группы. Четвертьфиналы будут сыграны 11 октября, полуфиналы - 12 октября, а поединок за третье место и финал - 14 октября на стадионе "Динамо" им. В.В. Лобановского в Киеве, в День Защитника Украины.