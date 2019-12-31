День открытия моста сделали выходным

Бруклинский мост стал символом Нью-Йорка. Картина Eric Homberger

Между двумя частями Нью-Йорка - Манхэттеном и Бруклином, 2 января 1870 года начали строить Бруклинский мост длиной 1825 м. На момент завершения строительства он являлся самым большим подвесным мостом в мире. Первым, в конструкции которого использовались стальные тросы.

Идея создания Бруклинского моста принадлежала инженеру немецкого происхождения Джону Роблинг. Он взял за основу подвесную конструкцию, в которой основную нагрузку брали на себя стальные канаты. На момент строительства городов считался крупнейшим из подвесных в мире. Многие опасались, что в первые дни эксплуатации городов рухнет.

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Еще во время строительства мост считали проклятым. При строительстве Бруклинского моста от кессонной болезни, обвалов и травм при взрывных работах погибло около 150 человек.

На открытии моста присутствовали мэр Нью-Йорка Франклин Эдсон и президент США Честер Алан Артур. В этот день устроили выходной: все желающие могли прийти и полюбоваться этим архитектурным творением. В первый же день около 1800 транспортных средств и более 150 тыс. человек воспользовались им, чтобы перебраться на другую сторону.

Через неделю в толпе, который находился на мосту прошли слухи о возможности внезапного обрушения моста, что стало причиной давки и гибели 12 человек. Чтобы заверить народ в прочности моста, власти провели по нему 21 слона из цирка, гастролировал неподалеку.

В 1964 году мост был занесен в список Национальных исторических памятников. Благодаря голливудским фильмам считается одним из символов города.

9 июля 1357 в 5:00 31 минуте король Чехии Карл IV (1316 1378) в Праге заложил первый камень в мосту через Влтаву. До сих Карлов мост не требует капитального ремонта, его только реставрируют.