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суббота, 12 июня 2021 01:13

Демонтировали памятник большевистскому деятелю

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Демонтировали памятник большевистскому деятелю
В селе Большие Сорочинцы демонтировали памятник большевику Андрею Чумаке. Фото: "Історична правда"

В селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области демонтировали памятник большевику Андрею Чумаку.

Его передали в "Парк советского периода" в Путивле, сообщает "Історична правда".

Андрей Чумак был деятелем Приморского комитета Российской Коммунистической партии в Никольске-Уссурийске на Дальнем Востоке. Был близким соратником и единомышленником одного из главных организаторов Голодомора Павла Постышева.

Памятник ликвидировали по требованию Украинского института национальной памяти. Накануне объект изъяли из государственных реестров Министерства культуры и Департамента культуры и туризма Полтавской облгосадминистрации.

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"Важно, что наконец Большие Сорочинцы очищено от коммунистического оккупационного хлама. Ведь это казацкое село имеет славную историю и его жителям есть чем гордиться. Впервые это поселение под названием Краснополь упоминается в 1620-х годах XVII века на военной топографической карте французского инженера Гийома Боплана. В начале XVII века казаки здесь построили православную святыню - Свято-Михайловский монастырь, в 1783 году разрушили по указанию императрицы Екатерины II. Это малая родина Николая Гоголя и Национальной Сорочинской ярмарки. Украшением общины является Свято-Преображенская церковь, которая построена в стиле украинского казацкого барокко за средства гетмана Даниила Апостола и которая стала усыпальницей его рода", - рассказал сотрудник УИНП Олег Пустовгар.

В райцентре Семеновка Полтавской области снесли памятник советскому военному деятелю Василию Чапаеву. Решение о демонтаже принято исполкомом Семеновской поселкового совета.

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