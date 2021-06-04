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суббота, 05 июня 2021 01:13

Давнюю часовню очистили с помощью бактерий

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Давнюю часовню очистили с помощью бактерий
Во Флоренции смогли почистить склеп Медичи. Фото: GIANNI CIPRIANO

В итальянской Флоренции команда историков, ученых и реставраторов с помощью бактерий очистить старинную часовню семьи Медичи.

Эксперимент провели осенью 2020 года. Тогда часовню закрыли для посетителей из-за пандемии. Реставраторы выпустили бактерии, которые питаются грязью. Они должны были почистить мраморные скульптуры Микеланджело, сообщает The New York Times.

В одном из захоронений покоится флорентийский герцог Алессандро. Его могли похоронить неправильно. На протяжении веков тело оставляло пятна на мраморе.

Химия не помогла в борьбе с грязью. Поэтому исследователи попытались выпустить на мрамор восемь штаммов бактерий Serratia ficaria SH7. Они не наносят вреда людям. Питаются грязью. Благодаря этим микроорганизмам смогли избавиться от всех пятен в часовне.

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"SH7 съели Алессандро", - сказала Моника Биетта, бывшая директор музея капеллы Медичи.

Фрагменты крупнейшего средневекового гобелена "Апокалипсис" случайно обнаружили в фондах парижской художественной галереи Charles Ratton & Guy Ladriere. Они лежали в хранилищах с 1924 года.

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