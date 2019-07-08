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вторник, 09 июля 2019 08:20

Дату строительства моста вычислили астрономы

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Дату строительства моста вычислили астрономы
До сих Карлов мост не требует капитального ремонта. Фото: www.megatour.cz

9 июля 1357 года в 5:00 31 минуте король Чехии Карл IV (1316 1378) в Праге заложил первый камень на мосту через Влтаву. До сих Карлов мост не требует капитального ремонта, его только реставрируют.

Два предыдущих мосты, которые жители строили для соединения левого и правого берега реки Влтава, были смыты наводнениями. Карл перед его строительством обратился к астрологам. Они вычислили, в какой год, день и во сколько нужно заложить мост, чтобы он стоял вечно. Карл дождался определенного времени и поставил первый камень. Мост построен из богемского песчаника. Чтобы раствор был крепче, каменщики якобы добавляли в него куриные яйца.

Строительные работы закончили в начале XV в. Длина моста - 516 м, ширина - 10 м. Его защищают три башни и украшают 30 статуй и скульптур. Их поставили около 1700-го. До 1841 переправиться через Влтаву в Праге можно было только через Карлов мост.

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Карлов мост соединяет собой берега Влтавы. Долгое время он служил для проезда уважаемых монархов из королевского дворца в Град. А вот если по нему проходили или проезжали простые подданные, то с них взималась определенная плата.Тут проводились ярмарки и устраивались рыцарские турниры. В 1974 году властями было принято решение сделать Карлов мост пешеходным.

Тауэрский мост - разводной мост в центре Лондона над рекой Темзой открыли 30 июня 1894. Это знаменитый мост Лондона, один из символов города. Свое название мост получил благодаря соседству с Лондонский Тауэр. Открыли принц Уэльский Эдуард и его жена принцесса Александра.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
09
июля

Дату строительства моста вычислили астрономы

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