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понедельник, 07 октября 2019 08:20

Даниил Галицкий дважды отказался от короны

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Даниил Галицкий дважды отказался от короны
Митра - церемониальный головной убор Перемышльских епископов. По легенде, в XVI веке ее переделали из короны Даниила Романовича. Фото: wykop.pl

В Дорогочине, сейчас это восточная Польша, 7 октября 1253 года короновали галицко-волынского князя Даниила Романовича. Корону прислал Папа Римский Иннокентий IV.

В Средневековье считали, что сын князя был князем от рождения, зато королем должен признать его Папа Римский. Посланник Папы Римского Иннокентия прибыл в Дорогочин над Бугом. Привез Даниилу королевские клейноды: корону, скипетр и державу. Даниил дважды отказывался короноваться. Впервые - за то, что посол с короной застал его не в Галицко-Волынском государстве - он тогда прибыл в Краков. Второй - из-за того, что папа прислал корону, а не объявив крестовый поход против монголов. В конце-концов уступил.

"Прислал папа послов достойных, которые принесли Даниилу венец и скипетр, и корону, означающие королевский сан, говоря:"Сын! Прими от нас венец королевства. Ты получишь помощь от папы". Он принял венец от Бога, от церкви Святых апостолов, от престола святого Петра, и от отца своего папы Иннокентия, и от всех епископов своих", - пишет неизвестный автор в Галицко-Волынской летописи о коронации.

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Коронация состоялась в дорогочинському храме Пресвятой Богородицы. Получив корону, галицко-волынский правитель становился полноправным европейским монархом. Другие короли должны были предоставить ему военную помощь, в то время - в обороне от монголов. Однако обладатели Центральной Европы не поддержали его. Даниил Галицкий воюет самостоятельно.

Данилова корона до Первой мировой войны хранилась в храме в Перемышле и была переработана в митру местного епископа. Исчезла во время Второй мировой войны. Где - неизвестно. Ее копия хранится в экспозиции Золочевского замка на Львовщине.

В замке Любарта в Луцке на Волыни 6 января 1429 года съехались правители всех близлежащих государств. Здесь была любимая резиденция Великого князя Литовского Витовта.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
07
октября

Даниил Галицкий дважды отказался от короны

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