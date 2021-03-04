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четверг, 04 марта 2021 13:28

Что выставляли на сельскохозяйственной выставке 130 лет назад - подборка фото
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Сельскохозяйственную выставку организовали в Кишинёве осенью 1889 года
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA/
Сельскохозяйственную выставку организовали в Кишинёве осенью 1889 года
Сельскохозяйственную выставку организовали в Кишинёве осенью 1889 года
Сельскохозяйственную выставку организовали в Кишинёве осенью 1889 года
Сельскохозяйственную выставку организовали в Кишинёве осенью 1889 года

Показали фотографии с большой сельскохозяйственной выставки, организованной в октябре 1889 года в Кишинёве Бессарабской губернии Российской Империи - теперь столица Молдовы.

Их публикует в Facebook сообщество "Хроники прекрасной эпохи".

Для выставки мастера построили специальные деревянные павильоны - "птичники". Они имели резные детали. Павильоны занимали производители и торговцы со всех уголков губернии. На выставке демонстрировали новейшие достижения в области сельского хозяйства - орудия труда и их отдельные детали, химические удобрения, крепких животных, продукты рекордных размеров и лучшего качества. Кое-что можно было и приобрести.

Выставка получила большой резонанс. После успеха власти приняли решение создать постоянно действующую сельскохозяйственную выставку при местном земстве для всей Бессарабии и открыть сельскохозяйственный и кустарный музей Бессарабского губернского земства.

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Ранее публиковали фото жителей Бессарабии в конце XIX - начале XX в.

В 1897 году в Бессарабской губернии, включавшей в себя всю современную Молдавию и часть современных Одесской и Черновицкой областей, проживали 1,9 млн человек. Около 47,6% населения губернии составляли молдаване. Украинцев было около 19,6%. Огромную общину составляли евреи - 11,8% - преимущественно жители городов и поселков.

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