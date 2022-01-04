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среда, 05 января 2022 00:46

Что продавали в Киеве 120 лет назад – подборка рекламы
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Gazeta.ua собрала фото из газеты "Киевлянин", публиковавшейся в январе 1902-го
Фото: libraria.ua
Реклама в газете позволяет узнать, чем жил Киев в то время
Столица Украины была крупным промышленным и торговым городом, здесь можно было приобрести разные товары и услуги

Gazeta.ua собрала фото из газеты "Киевлянин", публиковавшейся в январе 1902-го.

Это русскоязычная частная газета. Сначала ее редакция исповедовала умеренный либеральный, затем контроль над СМИ перешел к монархистам и шовинистам.

Реклама в газете позволяет узнать, чем жил Киев в то время. Столица Украины была крупным промышленным и торговым городом, здесь можно было приобрести разные товары и услуги.

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В газете можно найти рекламу украинской театральной труппы Марка Кропивницкого под управлением Панаса Саксаганского и Николая Садовского и с участием актрисы Марии Заньковецкой. Они ставили оперу "Запорожец за Дунаем". В то время театральное искусство было одной из немногих возможностей развивать украинскую культуру в Российской империи.

Gazeta.ua собрала польскую рекламу туризма в Болгарии межвоенного времени. Ее распространяли и на территории Западной Украины. В те времена на курорте могли жить целый месяц. Туристические фирмы предлагали поездку в Болгарию на поезде. Туристы ночевали в отеле в Бухаресте.

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