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четверг, 08 июля 2021 11:51

Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
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Розенберг с сопровождением на переправе через Днепр
Розенберг осматривает руины Успенского собора Киево-Печерской лавры
Немецкий катер сопровождения напротив Киево-Печерской лавры
Розенберг и Кох вблизи художественной мастерской Киево-Печерской лавры
Руины Успенского собора

Показали фото столичного Печерска во времена немецкой оккупации.

Фотографии сделали во время визита рейхсляйтера Альфреда Розенберга в Киев летом 1942 года, сообщает Kyiv Arsenal в Facebook.

Розенберг посетил Киево-Печерскую лавру. Его фотограф сделал снимки разрушенного Успенского собора. Храм перед отступлением взорвали большевики.

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Также он посетил захоронения немецких военных и вместе с райхскомиссаром Украины Эрихом Кохом совершил путешествие по Днепру.

Собрали фотографии городов и сел Украины времен нацистской оккупации. Их публикует Telegram "Райхскомисариат Украина". На фотографиях показана жизнь в 1941-1944 годах. Райхскомисариат Украины основали на части украинской этнической территории по приказу диктатора Адольфа Гитлера 20 августа 1941-го.

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