Черные археологи извлекли из моря 2 подводные лодки

В Малайзии исчезло 2 затонувшие субмарины Фото: portalsafety.at.ua

Подводные лодки, затонувшие у берегов Малайзии в 1941-м, таинственным образом исчезли из морского дна в конце прошлой недели, оставив после себя лишь несколько сломанных деталей и очертания на песке.

Субмарины, потерпевшие крушение во Второй мировой войне, украшают морское дно вокруг Индонезии, Малайзии и Сингапура. Теперь их стало на 2 меньше, передает Вокруг Света.

Затонувшие подводные лодки голландского производства - HNLMS O 16 и HNLMS K XVII - содержали также останки 79 членов экипажа, которые пропали без вести. По словам представителей правительства Нидерландов, их, вероятно, похитили сборщики металлолома или "черные" археологи. Они часто грабят места кораблекрушений в этом регионе.

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Группа профессиональных дайверов решила совершить погружение к подводной лодки "Гагара", что лежит на дне Черного моря с 1919-го. "Гагара" относится к субмаринам типа "Барс", корпуса которых еще не делились на отсеки. В свое время лодка входила в Черноморский флот. 24 сентября 1916-го на верфи города Николаева из эллинга отделения Балтийского завода "Наваль" была выпущена подводная лодка класса "Гагара". В то время размеры ее были поистине гигантскими. 68 м длиной и шириной 4,5.