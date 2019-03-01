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пятница, 01 марта 2019 16:17

Дайверы показали невероятные ценности дна Черного моря

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Группа профессиональных дайверов решила совершить погружение к подводной лодки "Гагара", что лежит на дне Черного моря с 1919 года.

"Гагара" относится к субмаринам типа "Барс", корпуса которых еще не делились на отсеки, передает Znaj.ua

Автор: Znaj.ua
 

В свое время лодка входила в Черноморский флот. 24 сентября 1916-на верфи города Николаева, из эллинга отделения Балтийского завода "Наваль", была выпущена подводная лодка класса "Гагара". В то время размеры ее были поистине гигантскими. 68 метров длиной и шириной 4,5.

Автор: Znaj.ua
 

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За недолгую службу в составе Черноморского флота, лодка успела принять участие в двух боевых походах. В ходе тех операций смогла потопить несколько малотоннажных турецких судов и серьезно повредить один пароход.

В 1918-м ее захватили в Севастополе немецкими войсками. Затем, после поражения в войне передали ее англо-французским интервентам.

26 апреля 1919-го по приказу английского командования затоплен в районе Севастополя.

На одном из военных полигонов успешно прошел государственные испытания усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1.

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Дата
01
марта

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