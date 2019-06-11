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вторник, 11 июня 2019 14:10

Цепи и замки: как обустраивали средневековые библиотеки
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Средневековые книги хранили на железных цепях
Фото: Symbolon
Средневековые книги хранили на железных цепях
Средневековые книги хранили на железных цепях
Средневековые книги хранили на железных цепях
Средневековые книги хранили на железных цепях

В сети показали, как обустраивали средневековые библиотеки в Европе. Одно из первых учреждений построили в городе Чезена в Италии. Разрешение предоставил Папа Римский Евгений IV. Наполнял библиотеку кодексами Новелло Малатести. Сегодня эта библиотека открыта для посетителей как музей.

В библиотеке Малатестиана приковывание книг цепями объяснялось двумя причинами. Первая - все книги размещали по тематическим блокам, а цепи гарантировали возврат кодекса на "свое" место. Вторая - книги в то время были драгоценными, так прихватить какую-то домой почитать было невозможно, сообщает Symbolon.

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Подобные библиотеки с прикованными книгами появляются и в других странах. В Нидерландах - Библиотека Зютфена, в Англии - Библиотека Херефордского кафедрального собора, Библиотека в Умборн в Минстере.

В сеть выложили 800 средневековых манускриптов. Иллюстрированные книги доступны для загрузки. Благодаря совместному проекту Британской библиотеки и Национальной библиотеки Франции выложили рукописи возрастом до 1200 года. Среди книг Библии, сборники молитв, религиозных песен и другая богослужебная литература.

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