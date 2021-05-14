Части древнего светильника нашли за 3 тыс. км друг от друга

На территории Паломнической дороги в городе Давида, Иерусалим, археологи нашли половину старой масляной лампы в виде лица. Другую половину обнаружили в неожиданном месте.

Бронзовый светильник археологи достали из фундамента древней римской постройки, уничтоженной около 70 года. Затем направили его на реставрацию, во время которой внутри увидели хорошо сохранившийся трут из льняной ткани. Но самым интересным в находке ученые назвали именно ее человекоподобный вид - лицо бородатого мужчины с гротескной внешностью. По их словам, такая форма является очень редкой, а в Израиле такую ​​вещь находят впервые. Не исключают, что это римский художественный мотив - театральная маска, сообщает в Facebook Управление древностей Израиля.

Автор: Israel Antiquities Authority Фрагмент светильника обнаружили недавно в Иерусалиме

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Кончик у светильника формируется как полумесяц, а ручка выполнена в виде растения акант. Сначала форму полулица попытались объяснить какими-то ритуальными действиями. Возможно, люди клали такие предметы под фундамент, чтобы призвать удачу. По другой версии такая форма могла иметь практическое значение - светильник крепили к плоскому предмету или стене.

Однако по информации издания Times of Israel, после публикации сообщения о находке с учеными связался венгерский археолог. Он сообщил, что является владельцем второй половины лампы. Мужчина нашел ее в Будапеште во время раскопок в 2012 году - за более чем 3 тыс. км. от Иерусалима.

Предыдущие сравнения показали, что артефакты имеют одинаковые размеры, соединительные пазы и выступы. Их можно соединить. Как половины артефакта оказалась в Будапеште и Иерусалиме пока ученые объяснить не могут.

Автор: Ágnes Bakos/Bence Tihanyi; Koby Harati/City of David Вторую половину светильника нашли в 2012 году в Будапеште

Недавно в юго-западной провинции Китая Сычуань археологи обнаружили часть золотой маски. Находке около 3 тыс. лет. Ее обнаружили в яме для жертвоприношений. Остатки церемониальной маски весят около 280 г. Она сделана на 84% из золота. В яме также нашли древний массивный кубок, бронзовые изделия, деревянный ящик с артефактами из слоновой кости, золотые украшения в виде птиц, золотую фольгу, расписные головы из бронзы, фрагменты резьбы по зубам, нефритовые изделия, различные инструменты и прочее. В яме древние китайцы приносили пожертвования для процветания, мира и благополучия.