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вторник, 23 марта 2021 01:13

Археологи нашли золотую маску

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Археологи нашли золотую маску
В Китае нашли древнюю золотую маску. Фото: 搜狐

В юго-западной провинции Китая Сычуань археологи обнаружили часть золотой маски.

Находке около 3 тыс. лет. Ее обнаружили в яме для жертвоприношений, сообщает CNN.

Остатки церемониальной маски весят около 280 г. Она сделана на 84% из золота.

В яме также нашли древний массивный кубок, бронзовые изделия, деревянный ящик с артефактами из слоновой кости, золотые украшения в виде птиц, золотую фольгу, расписные головы из бронзы, фрагменты резьбы по зубам, нефритовые изделия, различные инструменты и прочее.

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В ямы древние китайцы приносили пожертвования для процветания, мира и благополучия.

Археологи считают, что найденные вещи смогут помочь в исследовании истории древнего царства Шу, которое располагалось на западе Сычуани.

В Центральном Китае археологи нашли нефритовую цикаду возрастом более 3,6 тыс. лет. Ее обнаружили в захоронении на участке дворцов городища Эрлитоу в городе Яньши провинции Хэнань.

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