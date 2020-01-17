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пятница, 17 января 2020 16:30

Чаша, подсвечники, уникальные значки - в старой синагоге нашли клад

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Археологи обнаружили деревянный сундук с необычным сокровищем при раскопках давней синагоны в городке Величко, Польша.

Имеет высоту 80 см, ширину 70 и длину 130. Внутри нашли около 350 предметов в частности: серебряную чашу, 5 подсвечников, детали 4 латунных люстр и 2 больших коричневых сосуда с декоративными ручками и еврейскими надписями, нагрудные значки офицеров австро-венгерской армии с синагогальным орнаметом, пишет The First News.

В гнилом сундуке также находился значок с изображением каменных табличек. К нему была прикреплена серебрянная цепочка с указаниями для чтения священной книги - Торы.

Ученые предположили, что для выравнивания сокровища могли использовать армейские фуражки, поскольку все значки с них находились на дне ящика. Ткань истлела со временем, оставив только металлические бляхи.

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Происхождение сокровища загадочное, но благодаря найденным инициалам Австро-Венгерского императора Франца-Иосифа предполагают, что его закопали в конце XIX или в начале XX в. Возможно в период Первой мировой войны, когда солдаты отступали с Малополького воеводства под натиском войск Российской империи.

Автор: thefirstnews.com
  Под синагогой нашли клад начала XX в.
Под синагогой нашли клад начала XX в.

Автор: thefirstnews.com
  Под синагогой нашли клад начала XX в.
Под синагогой нашли клад начала XX в.

Автор: thefirstnews.com
  Под синагогой нашли клад начала XX в.
Под синагогой нашли клад начала XX в.

Строители нашли клад древних монет в Кракове. Здание, которое готовили под квартиры и отель, когда-то принадлежало монашему ордену. С его подвала удалось вытащить 10 тыс. редких медных монет XVIII в. В то время Речью Посполитой правил ее последний король Станислав II Понятовский

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